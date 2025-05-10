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Лідер Реала схиляється до операції, яку він відкладав півтора роки

Олексій Погорелов — 10 травня 2025, 23:35
Лідер Реала схиляється до операції, яку він відкладав півтора роки
Джуд Беллінгем
Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллінгем планує лягти на операційний стіл, щоб нарешті вирішити проблему з лівим плечем.

Про це повідомляє Marca.

Згідно з джерелом, 21-річний англієць вперше почав відчувати дискомфорт у плечі ще під час виступів у складі дортмундської Боруссії. Ситуація погіршилася у листопаді 2023 року, коли футболіст вивихнув ліве плече під час матчу Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Пошкодження вивело його з гри на кілька поєдинків. Вже тоді говорили про необхідність хірургічного втручання, але Джуд постійно відкладав це, зробивши вибір на гру з бандажем.

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Повідомляється, що Беллінгем та Реал прийняли рішення покінчити із цією проблемою раз і назавжди цього літа. Клуб сподівається, що часу міжсезоння вистачить для повного відновлення півзахисника до початку нового сезону.

Медичний штаб "вершкових" вважає, що для такої процедури немає ідеального часу виконання, але майбутня літня перерва надає найбільш логічну можливість.

У нинішньому сезоні Джуд Беллінгем відзначився 13 голами та 14 асистами в 48 матчах Реала в усіх турнірах.

Нагадаємо, що завтра, 11 травня, Беллінгем має допомогти Реалу в Ель Класіко проти Барселони. Цей поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Раніше стало відомо, що форвард Атлетико забив найбільш ранній хеттрик в історії Ла Ліги.

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Джуд Беллінгем

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