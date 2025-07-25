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Український голкіпер вибув на кілька місяців через важку травму

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 00:38
Український голкіпер вибув на кілька місяців через важку травму
Богдан Сарнавський
Brave

Український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський зазнав травми меніска під час тренування.

Про це повідомляє портал Trojmiasto.pl.

За інформацією джерела, у клубі не виключають, що голкіперу доведеться лягти під ніж, через що він пропустить кілька місяців.

Сарнавський виступає за Лехію з літа 2023 року, раніше воротар грав за Кривбас. Минулого сезону Богдан провів 15 матчів за клуб у всіх турнірах, пропустивши 25 голів та тричі відігравши на нуль.

Раніше повідомлялося, що Лехія підписала центрального захисника Динамо Максима Дячука.

У складі польського клубу, окрім Сарнавського та Дячука, також грають ще кілька представників України – півзахисники Антон Царенко та Іван Желізко, форвард Богдан В'юнник.

Лехія Богдан Сарнавскький

Богдан Сарнавскький

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