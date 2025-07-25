Український голкіпер вибув на кілька місяців через важку травму

Український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський зазнав травми меніска під час тренування.

Про це повідомляє портал Trojmiasto.pl.

За інформацією джерела, у клубі не виключають, що голкіперу доведеться лягти під ніж, через що він пропустить кілька місяців.

Сарнавський виступає за Лехію з літа 2023 року, раніше воротар грав за Кривбас. Минулого сезону Богдан провів 15 матчів за клуб у всіх турнірах, пропустивши 25 голів та тричі відігравши на нуль.

Раніше повідомлялося, що Лехія підписала центрального захисника Динамо Максима Дячука.

У складі польського клубу, окрім Сарнавського та Дячука, також грають ще кілька представників України – півзахисники Антон Царенко та Іван Желізко, форвард Богдан В'юнник.