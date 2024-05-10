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Лунін чи Куртуа: в Іспанії розповіли, кого Анчелотті планує випустити у фіналі ЛЧ

— 10 травня, 12:07
Лунін чи Куртуа: в Іспанії розповіли, кого Анчелотті планує випустити у фіналі ЛЧ

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті планує випустити Тібо Куртуа у стартовому складі на матч фіналу Ліги чемпіонів проти німецької Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє видання Relevo.

Наставник "вершкових" не хоче змінювати команду, яка вирвала перемогу в півфінальному протистоянні з Баварією. Проте це не стосується воротарської позиції.

Зазначається, що президент "вершкових" Флорентіно Перес та сам Анчелотті вбачають більше шансів на перемогу в найпрестижнішому європейському турнірі, якщо основним голкіпером буде саме бельгієць.

У поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.

Напередодні українець допоміг королівському клубу перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів-2023/24. Суперником мадридців стане Боруссія Дортмунд, яка переграла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла до фіналу ЛЧ.

Вирішальний поєдинок відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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