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Боруссія Д хоче підписати брата Беллінгема до Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 20 травня 2025, 23:53
Джоб Беллінгем
Джоб Беллінгем
Getty Images

Молодший брат гравця Реал Мадрид Джуда Беллінгема, Джоб, є пріоритетною трансферною ціллю для Боруссії Дортмунд на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

"Джмелі" наразі випереджають інший німецький клуб Айнтрахт у боротьбі за англійського півзахисника. Боруссія хоче завершити перехід Беллінгема до початку Клубного чемпіонату світу, який стартуватиме 14 червня та завершиться 13 липня.

Переговори між клубами заплановані на цей тиждень. Зауважимо, що 19-річний гравець Сандерленда оцінюється у 22 мільйони євро. Його контракт із клубом розрахований до 2028 року.

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У нинішній кампанії Чемпіоншипа Беллінгем-молодший провів 40 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що "коти" зіграють із Шеффілд Юнайтед у фіналі плейоф за вихід до Англійської Прем'єр-ліги. Зустріч запланована на 24 травня, стартовий свисток пролунає – о 17:01 за київським часом.

Айнтрахт Франкфурт Боруссія Дортмунд Джуд Беллінгем Джоб Беллінгем

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