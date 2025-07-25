Україна завдяки перемогам Динамо та Шахтаря обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна завдяки перемогам Динамо та Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно, обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Наразі наша країна піднялася на 27-му сходинку, маючи 18.475 балів, так як у РФ 18.299.

Нагадаємо, це сталося завдяки перемозі Динамо над Хамрун Спартанс у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, та успіху Шахтаря у першому матчі 2-го раунду відбору до основного етапу Ліги Європи, де "гірники" впевнено розібралися з Бешикташем.

Україна вже набрала у поточній кампанії 0.875 бали. Дві перемоги у Шахтаря (над Ільвесом та Бешикташем), одна у Динамо (над Хамрун), а також нічия у "гірників" (проти Ільвеса) – 3,5 очка, які поділені на кількість клубів, що представляють Україну – всього їх чотири. Також нашу країну у поточній єврокампанії представляють Олександрія та Полісся, які свої матчі, на жаль, програли.

Загальна кількість балів рахується на основі виступів клубів у 5-ти останніх сезонах.