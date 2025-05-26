Брат Беллінгема пройде перегляд в клубі, що гратиме в Лізі чемпіонів

Хавбек Сандерленда Джоб Беллінгем з великою ймовірністю залишить Англію в це міжсезоння.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, сьогодні, 26 травня, брат хавбека Реала Джуда Беллінгема пройде перегляд у франкфуртському Айнтрахті. Це не буде медоглядом, 19-річний англієць просто ознайомиться з умовами німецького колективу.

При цьому зазначається, що на Джоба все ще претендує Боруссія Дортмунд, яка бажає підписати футболіста до початку клубного чемпіонату світу. Також зацікавленим у Беллінгемі-молодшому залишається РБ Лейпциг.

На даний момент Джоб не має жодних домовленостей з жодним клубом. Це відкрита гонка за можливість підписати гравця.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Джоб Беллінгем допоміг Сандерленду обіграти Шеффілд Юнайтед у фіналі плейоф Чемпіоншипу. Завдяки цьому "чорні коти" вперше з сезону-2016/17 зіграють в АПЛ.