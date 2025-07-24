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Бешикташ – Шахтар: відео голів матчу

Богдан Войченко — 24 липня 2025, 09:06
Бешикташ – Шахтар: відео голів матчу
ФК Шахтар
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У четвер, 24 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким Шахтарем та стамбульським Бешикташем.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі, Туреччина.

Стартовий свисток поєдинку заплановано на 21:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.

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