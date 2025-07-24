Турецькі зірки не допомогли: Шахтар переміг Бешикташ у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар впевнено обіграв турецький Бешикташ у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

І знову головною зіркою в складі "гірників" став вінгер Аліссон, який ще у дебюті зустрічі неймовірним ударом вивів свою команду вперед. Він же віддав гольову передачу на Егіналду в середині першого тайму.

На 40 хвилині колишній суперник Артема Довбика в Ромі Абрахам скоротив відставання, реалізувавши пенальті, але на більше його нової команди не вистачило у першому таймі.

У другій 45-хвилинці Шахтар збільшив свою перевагу. І знову гольовою дією відзначився Аліссон. Цього разу він асистував на іншого бразильця Кевіна. За кілька хвилин до кінця зустрічі Жоау Маріу скоротив відставання. Проте на останніх секундах матчу Кевін знову забив з комфортної передачі Бондаренка.

У підсумку – комфортна перевага "гірників" перед матчем-відповіддю, що відбудеться 31 липня.

Ліга Європи сезону 2025/26

Кваліфікація, 2 раунд

Перший матч, 24 липня

Бешикташ (Туреччина) – Шахтар (Україна) 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Аліссон, 0:2 – 28 Егіналду, 1:2 – 40 Ебрахам (пен.), 1:3 – 67 Кевін, 2:3 – 87 Жоау Маріу, 2:4 – 90+6 Кевін

Шахтар: Різник, Конопля (Тобіас 56), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес (Педріньйо 56), Аліссон (Бондаренко 76), Очеретько, Судаков, Кевін, Егіналду (Невертон 76)

Бешикташ: Гюнок, Юрасек, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ (Кілічсой 81), Кокджу (Мучі 60), Фернандеш, Рафа Сілва, Рашіца (Кайра Їлмаз 60), Ебарахам (Жоау Маріу 71)

Попередження: Удуохай 79, Кайра Їлмаз 90+1, Гюнок 90+2 – Різник 90+3

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.