Бешикташ – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 24 липня, донецький Шахтар проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького Бешикташа.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тупрас" у турецькому Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Нагадаємо, в першому кваліфікаційному раунді Шахтар впевнено пройшов фінський Ільвес: у першому раунді "гірники" здобули перемогу з рахунком 6:0, а у другому зіграли внічию 0:0.

За підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгіршому результаті клубу за останні 29 років.