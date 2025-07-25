Зоря орендує у Динамо найкращого бомбардира першості U-19 – джерело

Луганська Зоря орендує хавбека Динамо Дмитра Кремчаніна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником вирішив орендувати футболіста за підсумками перегляду на навчально-тренувальних зборах.

Так само, як і інший гравець київського клубу – Роман Саленко, 20-річний правий вінгер проведе в Зорі весь сезон-2025/26.

Кремчанін приєднався до Динамо у 2022 році з академії Юність (Чернігів) і в юнацькій першості U‑19 показав себе як результативний гравець, навіть ставши найкращим бомбардиром сезону. У сезоні 2024/25 Дмитро провів 23 голи в юнацькому чемпіонаті України.

Його чинний контракт з Динамо діє до 30 червня 2025 року.

Напередодні луганський клуб оголосив про трансфер експівзахисника Корінтіанса.