Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я серйозно це розглядав: Льюїс нарешті зізнався, чому відмовився від реваншу з Кличком

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 00:05
Я серйозно це розглядав: Льюїс нарешті зізнався, чому відмовився від реваншу з Кличком
Леннокс Льюїс та Віталій Кличко
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс нарешті зізнався, чому так і не наважився на реванш проти легендарного українського боксера Віталія Кличка.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

"Кличко мав стати моїм останнім суперником. Я погодився на цей бій раніше – за 10 днів до поєдинку. Який чемпіон наважується вийти на бій з претендентом номер один так швидко?

Я серйозно розглядав реванш, але зрештою вирішив дотриматися початкового плану – я вже тоді думав про сім'ю і життя без боксу. Віталій згодом став великим чемпіоном. А я розумів, що час не на моєму боці", – пояснив Льюїс.

Нагадаємо, у далекому 2003 році Льюїс здобув перемогу над Кличком технічним нокаутом у шостому раунді – тоді лікарі не дозволили йому продовжити бій через розсічення над оком, хоча українець перемагав на всіх картках у суддів.

Раніше Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі.

Віталій Кличко Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі
Весь світ хоче побачити цей бій, – легендарний Льюїс звернувся до Ф'юрі
Він все бачив, – легендарний Льюїс прокоментував перемогу Усика над Дюбуа
Він занадто перестарався: легендарний Льюїс – про підсумок реваншу Усик – Дюбуа
Йому нема чого доводити, – Льюїс розповів, коли Усик мав завершити кар'єру

Останні новини