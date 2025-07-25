Я серйозно це розглядав: Льюїс нарешті зізнався, чому відмовився від реваншу з Кличком
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс нарешті зізнався, чому так і не наважився на реванш проти легендарного українського боксера Віталія Кличка.
Про це він написав на своїй сторінці в Х.
"Кличко мав стати моїм останнім суперником. Я погодився на цей бій раніше – за 10 днів до поєдинку. Який чемпіон наважується вийти на бій з претендентом номер один так швидко?
Я серйозно розглядав реванш, але зрештою вирішив дотриматися початкового плану – я вже тоді думав про сім'ю і життя без боксу. Віталій згодом став великим чемпіоном. А я розумів, що час не на моєму боці", – пояснив Льюїс.
Нагадаємо, у далекому 2003 році Льюїс здобув перемогу над Кличком технічним нокаутом у шостому раунді – тоді лікарі не дозволили йому продовжити бій через розсічення над оком, хоча українець перемагав на всіх картках у суддів.
Раніше Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі.