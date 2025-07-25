Я серйозно це розглядав: Льюїс нарешті зізнався, чому відмовився від реваншу з Кличком

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс нарешті зізнався, чому так і не наважився на реванш проти легендарного українського боксера Віталія Кличка.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

"Кличко мав стати моїм останнім суперником. Я погодився на цей бій раніше – за 10 днів до поєдинку. Який чемпіон наважується вийти на бій з претендентом номер один так швидко?

Я серйозно розглядав реванш, але зрештою вирішив дотриматися початкового плану – я вже тоді думав про сім'ю і життя без боксу. Віталій згодом став великим чемпіоном. А я розумів, що час не на моєму боці", – пояснив Льюїс.

Let me clear this up for you. Vitali was ALWAYS supposed to be my last fight but it got moved up. I took it on 10 days notice. No champ has ever taken on a #1 contender on such short notice. I looked forward to moment of starting a family and no more camps. I seriously considered… https://t.co/r1asIvqGIe — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) July 23, 2025

Нагадаємо, у далекому 2003 році Льюїс здобув перемогу над Кличком технічним нокаутом у шостому раунді – тоді лікарі не дозволили йому продовжити бій через розсічення над оком, хоча українець перемагав на всіх картках у суддів.

Раніше Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі.