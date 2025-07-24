WBO призначила Усику наступного суперника

Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Командам боксерів надали 30 днів для досягнення угоди про поєдинок, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться від захисту титулу WBO, то буде змушений зробити його вакантним. У такому разі він втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Нагадаємо, Олександр напередодні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Джозеф провів останній бій у лютому. Тоді він мав битися з Дюбуа, але британець знявся з бою через хворобу за три дні до події. Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

Нагадаємо, Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.