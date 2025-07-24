Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

WBO призначила Усику наступного суперника

Олександр Булава — 24 липня 2025, 16:33
WBO призначила Усику наступного суперника
Queensberry/Leigh Dawney

Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Командам боксерів надали 30 днів для досягнення угоди про поєдинок, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться від захисту титулу WBO, то буде змушений зробити його вакантним. У такому разі він втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Нагадаємо, Олександр напередодні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Джозеф провів останній бій у лютому. Тоді він мав битися з Дюбуа, але британець знявся з бою через хворобу за три дні до події. Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

Нагадаємо, Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.

Олександр Усик Джозеф Паркер

Олександр Усик

Він здався: Фроч – про поразку Дюбуа від Усика
Я не хочу цього бачити: Атлас – про третій бій Усика з Ф'юрі
Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі
Усик залишився найкращим боксером незалежно від вагової категорії
Отримав квіти і видав мотиваційну промову: Усик завітав на тренування з дзюдо свого сина

Останні новини