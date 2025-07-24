Близнюк не виходить на зв’язок: Багатскіс – про склад команди на матчі пре-кваліфікації ЧС-2027

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про новини щодо складу команди на матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, заявивши, що один з основних гравців команди Богдан Близнюк не виходить на зв'язок.

Слова тренера наводить пресслужба Федерації баскетболу України.

"Нема новин. Мають приїхати гравці в США, але не зрозуміло коли. У Ростислава Новицького проблеми з документами і він не може виїхати, а Богдан Близнюк пропав і не виходить на зв’язок", – повідомив Багатскіс.

Раніше повідомлялося, що один із лідерів збірної України Богдан Близнюк все ще перебуває в пошуках клубу. Минулий рік він провів у литовській Йонаві. Богдан провів 39 матчів у чемпіонаті Литви. Його показники: 14,5 очка (другий результат у команді), 5,4 підбирання (найкращий у команді) та 16,6 балів рейтинг ефективності (другий у команді).

Нагадаємо, чоловіча збірна України під час підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 готується зіграти перші контрольні матчі.