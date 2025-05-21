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Все гірше, ніж очікувалось: лідер Реала пропустить початок сезону-2025/26

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 13:33
Все гірше, ніж очікувалось: лідер Реала пропустить початок сезону-2025/26
Джуд Беллінгем
Getty Images

Один з лідерів мадридського Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем не допоможе своїм командам у найближчих матчах та на початку сезону-2025/26.

Про це повідомляє BBC.

Очікується, що окрім клубного чемпіонату світу хавбек не допоможе "вершковим" протягом перших шести тижнів нової кампанії.

Окрім того, травма плеча унеможливлює участь Беллінгема в матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 року проти Андорри.

Зазначається, що англієць вивихнув плече в матчі з Райо Вальєкано в листопаді 2023 року, проте через напружений графік не міг провести повноцінне відновлення від травми.

У Реалі знали про проблеми англійця з плечем ще в період його гри за дортмундську Боруссію в період з 2020 по 2023 рік.

У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник провів 51 матч у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 13 асистів у всіх турнірах за "королівський клуб".

Раніше повідомлялось, що брат Джуда Беллінгема зацікавив один з клубів Бундесліги.

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