Магія Мессі проти розрахунку Тухеля: анонс матчу Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026

В середу, 15 липня, на нас очікує другий півфінальний поєдинок чемпіонату світу 2026 з футболу. Напередодні відбувся перший півфінал, в межах якого Іспанія неочікуваного для багатьох здолала команду Франції.

В другому півфіналі зустрічатимуться збірні Англії та Аргентини. Якось так сталося, що протягом усього турніру найбільшу увагу до себе привертала збірна Аргентини, в складі якої виблискує Ліонель Мессі.

Також команда з Південної Америки періодично виступає фігурантом скандалів чи теорій змов, які пов'язують чиновників з аргентинською збірною.

А збірна Англії ніби існувала, але тишком-нишком дісталася до півфіналу. Звісно, це не випадковий вихід англійців до 1/2 фіналу, але багато експертів перед початком турніру уявляли дещо інший склад команд у вирішальних матчах.

Тим не менш, Аргентина захищає титул чемпіонів світу, який був здобутий у 2022 році в Катарі. І тоді було менше суперечок стосовно статусу аргентинців, ніж зараз. Дуже багато спірних моментів, які почалися ще з пропущеного арбітрами потенційного видалення Мессі в першому турі в матчі проти Алжиру:

і закінчуючи теоріями змов про легшу сітку плейоф, суддівство і таке інше.

Не забуваємо і про боротьбу кращих бомбардирів. На сьогодні лідером є Кіліан Мбаппе, який має у своєму активі 8 голів, у Мессі – теж 8, а у Кейна та Беллінгема по 6.

Шлях до півфіналу

Збірна Аргентини дуже впевнено виграла свою групу, перегравши спочатку Алжир 3:0, далі була перемога над Австрією 2:0 та "контрольна" звитяга над Йорданією 1:3.

В плейоф аргентинці трохи пограли в драму з Кабо-Верде 3:2 в додатковий час, далі пройшли Єгипет, поступаючись 0:2 до 75-ї хвилини, а в 1/4 фіналу не без проблем обіграли команду Швейцарії 3:1.

Англійці розпочали шлях на Мундіалі з перемоги над Хорватією 4:2, далі була нічия з Ганою 0:0 та перемога над Панамою 2:0. В плейоф команда Томаса Тухеля пройшла ДР Конго 2:1, Мексику 3:2, та Норвегію 2:1.

Історія протистоянь Англії та Аргентини

Цікаво, що команди грали між собою багато, але дуже давно. Останній офіційний матч був зіграний на ЧС-2002, тоді гол Бекхема приніс перемогу команді Англії.

Звісно, варто згадати матч 1/4 фіналу, в якому була легендарна "рука Бога" та індивідуальний прохід Дієго Марадони, що увійшов у підручники футболу.

Загалом статистика на користь Англії – 6:3 за перемогами та шість нічиїх.

Кадрова ситуація та оптимальні склади

Наставник збірної Англії Томас Тухель має деякі кадрові проблеми: пропустить цей матч Джарелл Куанса через видалення в матчі проти Мексики, не зіграє через травму Джордан Гендерсон. Є питання стосовно Ріса Джеймса та Деклана Райса, але вони матимуть змогу вийти завтра, можливо, не з перших хвилин.

У наставника Аргентини Ліонеля Скалоні таких питань перед півфіналом не виникає. Всі в строю, всі готові зіграти цей поєдинок.

Англія: Пікфорд – О'Райлі, Геї, Стоунз, Конса – Андерсон, Езе – Гордон, Беллінгем, Сака – Кейн

Пікфорд – О'Райлі, Геї, Стоунз, Конса – Андерсон, Езе – Гордон, Беллінгем, Сака – Кейн Аргентина: Мартінес – Тальяфіко, Мартінеллі, Ромеро, Моліна – Паредес – Макалістер, Фернандес, Де Паул – Альварес, Мессі

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.