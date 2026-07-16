Огляд неймовірної перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу чемпіонату світу.

Огляд матчу

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Перший тайм запам'ятався мінімально кількістю моментів та великою кількістю фолів. Гра відкрилась у другій половині з гола Ентоні Гордона, який замкнув простріл з флангу.

Аргентина змогла відповісти наприкінці зустрічі. Спочатку Енцо Фернандес зрівняв рахунок, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика. А у на 90+2 хвилині Лаутаро Мартінес приніс аргентинцям перемогу. Ліонель Мессі віддав обидві гольові передачі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

1/2 фіналу, 15 липня

Англія – Аргентина 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Гордон, 1:1 – 85 Фернандес, 1:2 – 90+2 Мартінес

Аргентина вийшла у сьомий фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина/ФРН, яка грала у вирішальних матчах 8 разів.

Напередодні, збірна Іспанії з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію у першому півфіналі ЧС-2026.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 19 липня. Початок – о 22:00 за київським часом.