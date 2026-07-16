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Огляд неймовірної перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Олександр Булава — 16 липня 2026, 01:04
Огляд неймовірної перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу чемпіонату світу.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Перший тайм запам'ятався мінімально кількістю моментів та великою кількістю фолів. Гра відкрилась у другій половині з гола Ентоні Гордона, який замкнув простріл з флангу.

Аргентина змогла відповісти наприкінці зустрічі. Спочатку Енцо Фернандес зрівняв рахунок, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика. А у на 90+2 хвилині Лаутаро Мартінес приніс аргентинцям перемогу. Ліонель Мессі віддав обидві гольові передачі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
 1/2 фіналу, 15 липня

Англія – Аргентина 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Гордон, 1:1 – 85 Фернандес, 1:2 – 90+2 Мартінес

Аргентина вийшла у сьомий фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина/ФРН, яка грала у вирішальних матчах 8 разів.

Напередодні, збірна Іспанії з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію у першому півфіналі ЧС-2026.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 19 липня. Початок – о 22:00 за київським часом.

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