Збірна Англії завдяки дублю Беллінгема здобула вольову перемогу над командою Норвегії в 1/4 плейоф ЧС-2026

У неділю, 12 липня, відбувся черговий матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому збірна Норвегії зустрічалася з командою Англії.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Команди доволі довго не могли відкрити рахунок, лише на 36-й хвилині Мартін Едегор віддав пас на Андреаса Шельдерупа, який підхопив м'яч та з-за меж штрафного майданчика завдав вражаючого удару в праву дев'ятку воріт.

Втім, на перерву "вікінги" у якості лідера не пішли, адже у компенсований арбітром час Джуд Беллінгем отримав передачу від Ентоні Гордона в штрафному майданчику і влучним ударом в один дотик відправив м'яч у правий нижній кут воріт, відновивши паритет на табло.

Через 2 хвилині підопічні Тухеля забили і вдруге, але гол Кейна було скасовано через офсайд, тож команди пішли відпочивати за рівного рахунку.

На початку другого тайму вдруге забили норвежці, але після перегляду VAR арбітр зафіксував порушення правил в атаці, тож м'яч Геггема був скасований – 1:1 за "нелегітимними" голами.

Надалі обидві команди ще мали кілька нагод вирвати перемогу ще в основний час, Норвегія навіть була ближчою до цього у завершальні хвилини, однак більше нікому забити не вдалося, тож зустріч перейшла до екстратраймів.

І от вже на старті першої 15-хвлиники Беллінгем опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та відправив його в сітку низом по центру воріт, оформивши дубль.

"Вікінги" намагалися знову повернутися у гру, але суперник доволі сильно діяв у пресингу, не давши їм зрівняти рахунок. Ба більше, на 100-й хвилині Бобб у підкаті "завалив" Спенса у штрафному та заробив на власні ворота пенальті, але після перегляду VAR арбітр порушення все ж не побачив, зберігши інтригу в протистоянні.

Підопічні Сольбаккена мали 15 хвилин, аби врятувати матч та бодай перевести його у серію пенальті, але англійці втримали переможний рахунок та завершили казку норвежців, які вперше в історії могли потрапити в 1/2 фіналу чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026

Плейоф, 1/4 фіналу



Норвегія – Англія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 36 Шельдруп, 1:1 – 45+2 Беллінгем, 1:2 – 93 Беллінгем

У півфіналі Англія зустрінеться з тріумфатором протистояння Аргентина – Швейцарія.

Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.