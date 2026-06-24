Англія не змогла обіграти Гану на чемпіонаті світу-2026

Збірні Англії та Гани не змогли визначити сильнішого у матчі другого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Підопічні Томаса Тухеля зі стартових хвилин заволоділи ініціативою та контролювали хід зустрічі, однак до перерви так і не змогли створити по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Бенджаміна Асаре. При цьому англійці не завдали жодного удару у площину воріт у першому таймі.

Після перерви тиск з боку Англії продовжився. Перший удар у площину воріт ганців завдав Ентоні Гордон на 57-й хвилині, проте Асаре впорався з загрозою.

Найкращий шанс Гани виник на 79-й хвилині. Прінс Аду вискочив сам на сам із Джорданом Пікфордом після швидкої контратаки, однак занадто довго готував удар, що дозволило захиснику наздогнати форварда та ліквідувати небезпеку.

Наприкінці зустрічі англійці були близькими до переможного гола. Спочатку Асаре врятував свою команду після небезпечного удару Букайо Сака, а згодом Метью О'Райлі з лінії воротарського майданчика влучив у поперечку. На добиванні першим опинився Гаррі Кейн, проте з кількох метрів пробив вище воріт.

У підсумку матч завершився без забитих м'ячів – 0:0.

Зазначимо, що у цій грі історичне досягнення підкорилося Джуду Беллінгему. Півзахисник провів свій 50-й поєдинок за національну команду й у віці 22 років та 359 днів став наймолодшим футболістом в історії збірної Англії, який досягнув цієї позначки.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, група L

23 червня

Англія – Гана 0:0

Збірна Англії зберегла лідерство у групі L. У заключному турі групового етапу англійці зіграють проти Панами, тоді як Гана зустрінеться з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня.

Нагадаємо, що в першому турі Англія переграла Хорватію 4:2, а Гана мінімально перемогла Панаму 1:0.