Англія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У середу, 15 липня, відбудеться другий поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Англії та Аргентики.

Поєдинок прийме "Мерседес-Бенц Стедум" в Атланті. Головним суддею буде Ісмаїл Эльфат із США. Старт гри – 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі Англія – Аргентина безпосередньо у цій новині.

Збірна Англії підходить до зустрічі з "альбіселесте" в чудовому настрої. У чвертьфіналі вони вибили Норвегію (2:1), а перед цим впоралися з Мексикою (3:2). "Леви" розпочали плейоф успіхом у грі проти ДР Конго (2:1). На груповому етапі колектив Томаса Тухеля набрав 7 очок.

Чинні чемпіони світу пройшли свою сітку нокаут-раунду менш впевнено. У чвертьфіналі Ліонель Мессі та компанія здолали лише в екстратаймах (3:1). Проти Єгипту (3:2) аргентинці більшу частину часу були в ролі наздоганяючих, а в першому матчі плейоф мали труднощі з Кабо-Верде (3:2). На груповому етапі команда Ліонеля Скалоні набрала 9 очок.

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є представники Європи. Перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 2,79. Нічия – 2,91. Виграш аргентинців – 3,04.

Прохід у фінал збірної Англії – 1,85. Шанси аргентинців втретє за останні чотири Мундіалі зіграти у вирішальній грі оцінується в 2,04.

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