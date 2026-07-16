Кейн відреагував на поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн відреагував на поразку своєї команди у півфіналі ЧС-2026 від Аргентини (1:2).

Його слова передає ВВС.

Форвард розчарований підсумковим результатом поєдинку, адже його національна команда була близькою до перемоги.

"Дуже шкода хлопців, дуже шкода всіх — команду, персонал, уболівальників.

Більшу частину матчу ми грали добре. Коли ми вийшли вперед 1:0, здавалося, що ми намагалися просто втримати результат, а на цьому рівні цього недостатньо. Тому я розчарований, адже ми так важко працювали, щоб потрапити сюди, і хлопці віддали все: кожну краплю крові, поту та сліз.

У першому таймі та на початку другого ми добре пресингували Аргентину, чинили на них величезний тиск, що дозволило нам відбирати м'ячі та краще контролювати гру. Хлопці блокували, але зрештою цього виявилося недостатньо.

Коли ми вийшли вперед, нам дали зрозуміти, що потрібно продовжувати атакувати й забити ще один гол.

Після того, як вони забили свої два голи, ми спробували щось придумати, але нам так і не вдалося повернути собі ініціативу", – підсумував Кейн.