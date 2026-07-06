Англія в матчі-трилері з вилученням і двома пенальті пройшла Мексику в 1/8 фіналу ЧС-2026

У ніч із 5 на 6 липня на чемпіонаті світу-2026 із футболу відбувся черговий матч 1/8 фіналу раунду плейоф, у якому збірна Англії перемогла Мексику.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Це був 11-й поєдинок для "Ель Трі" на легендарному стадіоні "Ацтека" на Мундіалях. Вони до цього жодного разу на програвали на культовій арені.

Гра розпочалась на годину пізніше від запланованого часу через негоду. Команди зі старту продемонстрували своє налаштування на боротьбу й уже на першій хвилині Деклан Райс отримав жовту картку за грубий фол.

Перший небезпечний момент створили господарі турніру. Джордан Пікфорд у стрибку впорався з ударом головою у правий нижній кут воріт, якого завдав Рауль Хіменес.

Для голкіпера "трьох левів" ця гра стала 17-ю на чемпіонатах світу. Він наздогнав за цим показником Пітера Шилтона, з яким тепер ділить національний рекорд.

Своїм моментом англійці відповіли на 26-й хвилині. Ентоні Гордон після індивідуального проходу завдав удару низом по центру воріт, але Рауль Ранхель нівелював небезпеку, виконавши хороший сейв.

Після цього команди видали ударні шість хвилин, протягом яких було забито три голи. Джуд Беллінгем вивів "трьох левів" уперед, замкнувши із близької відстані передачу, яку виконав Букайо Сака.

А вже в наступній атаці півзахисник Реала оформив дубль. Англійці запресингували мексиканців на їхній половині поля, вибігли у стрімку контратаку, в якій Гаррі Кейн викотив м'яч Беллінгему практично на порожні ворота.

Проте "Ель Трі" швидко змогли відіграти один м'яч. Господарі турніру забили після розіграшу штрафного удару – Хуліан Кіньйонес не залишив шансів Джордану Пікфорду, розстрілявши ворота після відскоку від суперника.

Для нього ця результативна дія стала п'ятою на ЧС-2026. Він встановив за цим показником абсолютний національний рекорд для однієї світової першості.

До перерви мексиканці мали шанс відновити паритет, але Рауль Хіменес уже в компенсований час не реалізував два свої моменти. Спочатку його удару трішки не вистачило точності, а згодом голкіпер збірної Англії врятував свою команду.

На початку другого тайму підопічні Томаса Тухеля залишились у меншості. Джарелл Кванса пішов у брутальний підкат, після якого рефері навіть не призначив фол.

Проте згодом помічник на системі VAR зробив головному арбітру підказку щодо цього епізоду. Той переглянув повтор і вилучив захисника англійців.

Граючи вдесятьох, збірна "трьох левів" знову змогла створити собі комфортну перевагу. Гаррі Кейн реалізував пенальті на 60-й хвилині.

Господарі турніру понеслись після цього в атаку й також отримали право на 11-метровий удар у середині другого тайму за фол проти Браяна Гутьєрреса. Його реалізував Рауль Хіменес, хоча воротар і стрибнув у потрібний кут, але не дістав м'яч.

Після цього "Ель Трі" намагались врятуватись, здійснивши штурм наприкінці зустрічі, але їм цього так і не вдалось зробити. Англійці втретє поспіль пробились у чвертьфінал Мундіалю, що з ними сталось лише вдруге в історії.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/8 фіналу, 6 липня

Мексика – Англія 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 36 Беллінгем, 0:2 – 38 Беллінгем, 1:2 – 42 Кіньйонес, 1:3 – 60 Кейн (пен), 2:3 – 69 Хіменес (пен)

Вилучення: 54 – Кванса

Мексика – Англія: відеоогляд матчу

Нагадаємо, що напередодні збірна Норвегії здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026. Саме "вікінги" стануть суперником Англії в наступній стадії турніру.