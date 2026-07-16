Стали занадто пасивними: Тухель пояснив поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оцінив поразку своєї команди у півфіналі ЧС-2026 від Аргентини (1:2).

Його слова передає ВВС.

"Ми розчаровані, ми були так близько до перемоги, але після забитого гола стали занадто пасивними і дозволили супернику створити багато моментів. Нам не вдалося перехопити ініціативу у володінні м'ячем, і в результаті ми пропустили так багато флангових подач, моментів і ударів. Ми були близькі до перемоги, але не змогли утримати високий рівень гри після забитого гола", – сказав тренер.

Німецький фахівець пояснив, чому наприкінці зустрічі команда була змушена перебудуватися та перейти на схему з п'ятьма захисниками:

"У минулих матчах я також робив атакувальні заміни, ми просто намагалися допомогти гравцям. Ми майже одразу пропустили [момент] біля своїх воріт і вирішили перейти на схему з п'ятьма захисниками, тому що зони були занадто відкритими. Вони вигравали кожну верхову дуель, продовжували вантажити навіс за навісом, тому ми перейшли на п'ятірку захисників, щоб перекрити зони в центрі й додати міці в повітрі. Одразу після нашого гола, ще до замін, ми допустили надто багато навісів і надто багато моментів, тому ми спробували вирішити це. Звісно, відповідальність лежить на тренері, і якщо щось іде не так, легко сказати, що рішення було помилковим", – зазначив наставник.

Тухель також відповів на закиди критиків щодо того, чому його команда не спробувала закріпити успіх і забити другий гол.

"Звичайно, ми хотіли забити другий гол, але я не відчував, що атакувальні заміни чимось допоможуть. Ми залишалися при своїх 4-4-2, але ставали все більш і більш пасивними. Ми не могли виграти жодного м'яча, не могли його втримати, тому, гадаю, справа була не в тактичній структурі — ми нічого не змінювали. Але малюнок гри змінився кардинально. Усе гаразд, я розумію, що такі дискусії точаться довкола, і після гри з'являються мільйони тренерів, які знають усе краще", – підсумував Тухель.

Англія у суботу, 18 липня, зустрінуться з Францією у матчі за третє місце.