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B8 здобули другу перемогу на IEM Cologne Major 2026

Олександр Булава — 8 червня 2026, 18:58
B8 здобули другу перемогу на IEM Cologne Major 2026

У понеділок, 8 червня, українська команда B8 обіграла бразильський колектив MIBR у матчі за право продовжити боротьбу на турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

На першій мапі, Mirage (вибір B8), українська команда програла свій вибір з рахунком 7:13. На Nuke, яку обрала MIBR, команди знову видали напружену боротьбу, однак цього разу перемога дісталася B8 – 13:10.

Долю матчу вирішувала Ancient, де український колектив зміг закрити карту з рахунком 13:8.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2
Другий етап, 8 червня

B8 (Україна) – MIBR (Бразилія) 2:1

Таким чином B8 мають результат 2:2. MIBR покинули турнір з рахунком 1-3. Матч за вихід до третьої стадії українська команда зіграє 9 червня.

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Нагадаємо, що інша українська команда Monte виявилася сильніше за Legacy, тому пройшла в сітку 2:1, де буде боротися за вихід у третій етап.

B8 IEM Cologne

B8

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