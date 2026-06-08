B8 здобули другу перемогу на IEM Cologne Major 2026
У понеділок, 8 червня, українська команда B8 обіграла бразильський колектив MIBR у матчі за право продовжити боротьбу на турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.
На першій мапі, Mirage (вибір B8), українська команда програла свій вибір з рахунком 7:13. На Nuke, яку обрала MIBR, команди знову видали напружену боротьбу, однак цього разу перемога дісталася B8 – 13:10.
Долю матчу вирішувала Ancient, де український колектив зміг закрити карту з рахунком 13:8.
IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2
Другий етап, 8 червня
B8 (Україна) – MIBR (Бразилія) 2:1
Таким чином B8 мають результат 2:2. MIBR покинули турнір з рахунком 1-3. Матч за вихід до третьої стадії українська команда зіграє 9 червня.
Нагадаємо, що інша українська команда Monte виявилася сильніше за Legacy, тому пройшла в сітку 2:1, де буде боротися за вихід у третій етап.