B8 перемогли GamerLegion і врятувалися від вильоту з Мейджора

У неділю, 7 червня, проходить третій тур другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда B8 обіграла німецький GamerLegion 2:1 по мапах.

На першій мапі, Inferno, яка була піком "німців", у першій половині "бейти" намагалися нав'язати боротьбу, проте поступилися 5:7. Після зміни сторін українці знайшли в собі сили й зробили камбек, виборовши перемогу з рахунком на межі 13:11.

Другою мапою був Mirage - пік B8, які з перших же раундів втратили ініціативу. У першій половині українці змогли виграти лише 4 раунди з 12-ти. Після зміни сторін "бейти" спробували відновитися забравши перші три раунди, але "німці" змогли дотиснути перемогу з рахунком 13:8.

На заключній мапі, Nuke, GamerLegion продовжували домінувати. У першій половині "німці" не залишили шансів B8, вигравши 9 раундів з 12-ти. Після зміни сторін українці зробили неймовірний камбек з 3:9 до 13:11, здобувши першу перемогу в другому стейджі.

Тур проходив у форматі Во3 (до 2 перемог).

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, сітка 0:2

7 червня

B8 (Україна) – GamerLegion (Німеччина) 2:1 (13:11 Inferno, 8:13 Mirage, 13:11 Nuke)

Таким чином B8 переходять в сітку 1:2. Ще дві перемоги дозволить їм перейти в наступний етап турніру.

Додамо, що для виходу в наступний етап команді необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки – виліт. Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, що інша українська команда Monte виявилася сильніше за Legacy, тому пройшла в сітку 2:1, де буде боротися за вихід у третій етап.