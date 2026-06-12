Українська команда B8 опинилася за крок від вильоту з Мейджора в Кельні

У п'ятницю, 12 червня, відбувся другий матч третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська кіберспортивна команда B8 прикро поступилася команді The MongolZ із Монголії. Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Спочатку українці провели шалений камбек та вивели на овертайми першу мапу, яку у підсумку програли. Після того монголи декласували українців на власному виборі (13:3).

Таким чином B8 потрапили у сітку 0:2 і будь-яка поразка означатиме виліт з турніру. Для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 0:1

12 червня

B8 (Україна) – MongolZ (Монголія) 0:2 (14:16 Mirage, 3:13 Overpass)

Нагадаємо, на старті третього етапу поступилися всі українські команди: B8 поступилися FURIA, NAVI були розгромлені Spirit, Monte програли Aurora, а турецька FUT, у складі якої грає 2 українці, виявилася слабшою за Vitality.