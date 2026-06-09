Всі українці в зборі: B8 також пройшли у третій етап Мейджора в Кельні

У вівторок, 9 червня, відбувся вирішальний матч другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська кіберспортивна команда B8 обіграла господарів турніру, німців з BIG, з рахунком 2:1.

Спочатку українці без шансів програли власний вибір Ancient (7:13), після чого декласували суперника на їхній мапі Overpass. Тож все вирішувалося на десайдері Dust2.

Його "бейти" розпочали вкрай невдало, віддавши 5 стартових раундів. Проте миттєво відповіли власною серією, вже невдовзі зрівнявши рахунок. А після зміни сторін B8 взагалі вийшли вперед та у підсумку здобули перемогу.

Поєдинок проходив у сітці 2:2 (2 перемоги, 2 поразки), тож тріумф українського колективу вивів його у наступний етап. Німці ж завершили свій шлях на турнірі.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, сітка 2:2

9 червня

B8 (Україна) – BIG (Німеччина) 2:1 (7:13 Ancient, 13:6 Overpass, 13:8 Dust2)

Також 9 червня вирішальний матч виграла інша українська організація Monte. Раніше в наступний етап пройшла турецька команда FUT, у складі якої виступають два українці. NAVI теж розпочнуть змагання з 3-го стейджу.

Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі: