Українська команда B8 сенсаційно обіграла Vitality та вийшла у плейоф чемпіонату світу

Українська кіберспортивна організація B8 сенсаційно обіграла Vitality та вийшла у плейоф найпрестижнішого кіберспортивного турніру – Esports World Cup 2026.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. При тому українці могли б і закрити французів із рахунком 2:0, однак віддали камбек на першій мапі Mirage (власний вибір) та поступилися в овертаймах.

Проте вже на виборі суперника Inferno "бейти" створили камбек, вирвавши перемогу з рахунку 3:9. А наостанок розгромили титулованого опонента на десайдері Dust2.

Ця перемога вивела B8 у плейоф турніру, Vitality же зіграють ще один матч за вихід у наступну стадію та в разі поразки покинуть турнір.

Esports World Cup 2026

Counter-Strike 2, фінал групи С

14 серпня

B8 (Україна) – Vitality (Франція) 2:1

Нагадаємо, найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії проходить не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Турнір приймає "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

Esports World Cup відбувається втретє. Змагання триватимуть до 23 серпня. На турнірі буде представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.