Піастрі перехитрив самого себе, щасливий Халк, сумний Леклер: підсумки етапу Формули-1 у Великій Британії

Мало хто очікував, що Гран-прі Великої Британії вийде НАСТІЛЬКИ насиченим на події. Але нам же тільки краще, скаржитися не доводиться.

Драма Піастрі та Ферстаппена, найкращий день у кар'єрі Хюлькенберга, найгірший день у році Леклера – про всі події гонки і те, що відбувалося до неї, ми зараз і поговоримо.

Полювання на чемпіона

Макс Ферстаппен точно розумів, що на нього очікує в четвер під час спілкування з пресою перед стартом вікенду в Сільверстоуні.

Італійський Sky Sports опублікував вогняну новину: Ферстаппен відкритий до переходу в Мерседес, а сторони активізували перемовини щодо потенційної співпраці.

Невідомо, наскільки це все правда, але як сказав гендиректор Макларена Зак Браун, диму без вогню не буває.

Нідерландцю довелося в оточенні (в буквальному сенсі) журналістів відповідати на всі ці запитання. І начебто Макс сказав, що хотів би всю свою кар'єру провести в Ред Булл. Але чи так це насправді?

Альпін знайшов заміну Оуксу

Майже два місяці знадобилося французам, щоб визначитися з новим керівником команди. У підсумку вибір припав на Стіва Нільсена, людину з багаторічним досвідом роботи у Формулі-1 на різних посадах.

Найближчим часом ми навряд чи побачимо результати впливу Нільсена на колектив з Енстоуна. А ось після літньої перерви можуть з'явитися перші плоди праці британця.

BWT Alpine Formula One Team announces Steve Nielsen as Managing Director and other Senior Hires. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2025

Сулаєм не залишиться без конкурентів

Коли Карлос Сайнс-старший відмовився балотуватися в президенти ФІА, здавалося, що ніхто і ніщо не зупинить Мохаммеда Бен Сулаєма на шляху до переобрання.

Але на горизонті з'явився новий герой. Знайомтеся, Тім Меєр, син співзасновника Макларен Едварда "Тедді" Меєра, і за сумісництвом колишній стюард ФІА.

Тім Меєр Getty Images

Так, як виявилося, у Меєра є особиста причина насолити Сулаєму: у листопаді 2024 року нинішній президент звільнив його через те, що Тім став на бік організаторів Гран-прі США в Остіні під час оскарження штрафу за вторгнення натовпу людей на трасу.

Під час оголошення про свою участь у виборах Меєр дав зрозуміти, що він хоче припинити правління Сулаєма, який загрався в автоспортивного диктатора. Що з цього вийде, дізнаємося у грудні.

Феррарі у практиках і квалі – дві різні команди

Цього року Скудерія стала свого роду доктором Джекіллом і містером Гайдом Формули-1.

Жарт про те, що італійці дають своїм фанатам надію на успішні перегони і самі ж її відбирають вже перестав бути жартом – зараз це справжнісінька правда.

Привізши друге оновлення днища боліда, Феррарі провела дуже сильні практики, зумівши нав'язати боротьбу Макларену. Але щойно настала черга виступати у кваліфікації, впевненість Льюїса Гамільтона та Шарля Леклера кудись випарувалася.

Замість того, щоб посісти місце в першому стартовому ряду, пілоти Скудерії дружньо облажалися, опинившись лише п'ятим і шостим. Красномовним вийшов монолог монегаска, який вирішив не стримувати себе одразу після фінальної спроби.

Цікаво, що сер Льюїс, який цілком претендував на поул, був задоволений своїм виступом. Як же впали його стандарти за півроку в Маранелло...

Дощова гонка була вогонь

Для нейтрального глядача те, що відбувалося на трасі в Сільверстоуні, було саме тим видовищем, заради якого дивляться Формулу-1.

Посудіть самі: Гран-прі розпочався з нестандартного ходу деяких гонщиків, які наважилися на старт із піт-лейну, щоб змінити гуму. Так, ризик не виправдав себе, але скільки ж інтриги це додало з самого початку.

Практично одразу ж у нас трапилися аварії. Для декого це саме те, що робить "королівські перегони" такими захопливими. Були обгони, були спірні ситуації, були штрафи, помилки та сюрпризи. А перший подіум у кар'єрі для Ніко Хюлькенберга став вишенькою на цьому британському торті. Не вистачило хіба що якогось сенсаційного переможця (так, переможний дубль Макларена зламав тенденцію).

Перша серйозна помилка Піастрі коштувала йому перемоги

Найважливішою подією Гран-прі Великої Британії став 10-секундний штраф Оскара Піастрі, який той заробив перед самим рестартом наприкінці 20-го кола.

Піастрі вирішив різко скинути швидкість (з 218 км/год до 52 км/год), чим ледь не спровокував аварію з Ферстаппеном, який зумів уникнути зіткнення.

Стюарди вирішили, що подібні дії австралійця на мокрій трасі за далеко не ідеальної видимості заслуговують на покарання. Як підсумок: +10 секунд, які Оскар відстояв на піт-стопі, чим, у свою чергу, подарував Ландо Норрісу перемогу.

Після гонки Піастрі вирішив процитувати класика, який днем раніше вручив Ферстаппену приз за перемогу в кваліфікації, сказавши: "Очевидно, ви більше не можете гальмувати за машиною безпеки. До цього я робив це протягом п'яти кіл. Я не буду багато говорити. Я накликаю на себе неприємності".

Виглядає як те, що Норріс поступово перехоплює ініціативу в чемпіонаті. Між напарниками розрив скоротився до 8 очок, а попереду ще половина сезону. Виглядає багатообіцяюче.

Перший подіум Халка

Це все-таки сталося, він все-таки дочекався свого зоряного часу.

239 виходів на старт Гран-прі знадобилося Хюлькенбергу, щоб завоювати свій перший подіум у кар'єрі. Шлях до цього був складний, а коли після сезону 2019 року він втратив місце на стартовій решітці, здавалося, що Ніко так і залишиться без призового місця.

Але ні, 6 липня назавжди стало святом у родині німецького гонщика. Причому зробив він це в шикарному стилі: стартувавши 19-м, Ніко скористався всіма доступними умовами, щоб прийти до фінішу третім.

Зробити цей день кращим могла тільки перемога. Але там попереду були два нестримні Макларени. Але й третє місце стало чудовим, а головне заслуженим підсумком вікенду для Халка.

Призова серія Гема в Сільверстоуні перервалася

За лічені кола до фінішу стало ясно, що у нас було два сценарії: ми могли отримати або перший подіум Хюлькенберга, або продовження феноменальної серії Гамільтона на домашньому етапі. У підсумку стався перший варіант.

Протягом останніх 11 сезонів сер Льюїс незмінно фінішував на подіумі в Сільверстоуні, причому у 8 випадках він завершував гонку на верхній сходинці п'єдесталу.

Іронічно, що саме після переходу до Феррарі ця серія перервалася – провівши хороший заїзд, Гамільтон фінішував слідом за Ніко, на четвертому місці.

Lewis Hamilton's podium streak at Silverstone has been broken ❌ pic.twitter.com/wEJZMLzTRq — Autosport (@autosport) July 6, 2025

Після перегонів Льюїс заявив, що йому було складно керувати машиною Скудерії в подібних умовах.

"Це була найважча в управлінні машина в таких умовах, на яких мені доводилося виступати на Сільверстоуні. Я навіть не можу висловити словами, наскільки важко було керувати болідом у таких умовах. Цій машині явно не подобаються подібні умови".

До слова, Льюїс Гамільтон був не єдиний, хто скаржився на свій болід...

Дощ зіпсував усі плани Ферстаппена

Вільні тренування у Британії якось не налаштовували нас на те, що він може перемогти у кваліфікації. Але Макс знову нас здивував, якимось чином вигравши поул із запасом в 0,1 секунди над Оскаром Піастрі.

У цьому нідерландець подякував винуватцю свого сходу в Австрії: за словами Макса, Антонеллі дав йому сліп-стрім під час фінальної спроби.

Коли здавалося, що Ферстаппен продовжить боротьбу за титул, у гру вступив непостійний гравець – погода.

Головна проблема Макса полягала в тому, що налаштування його боліда з низькою посадкою ідеально підходили під суху трасу. Але з появою дощу зникла швидкість чотириразового чемпіона. А розворот на рестарті поставив хрест на шансах перемогти.

Показовим був момент, коли траса під кінець заїзду почала підсихати, і Ферстаппен знайшов темп, завдяки чому він зумів прорватися з десятого на п'яте місце. І в той час, як нідерландець хоч якось мінімізував свої втрати, один із лідерів чемпіонату хотів, щоб цей день скоріше закінчився

Леклер не вміє їздити в дощ

Як би боляче не було фанатам Феррарі, але, схоже, варто визнати, що Шарль не знає, як керувати болідом у дощових умовах.

Упродовж усього сезону ми бачимо, як за рівних умов, але за гарної погоди, Леклер постійно випереджає Гамільтона. Цього ж дня все було зовсім навпаки.

Почати варто з головного – Шарль помилився із заміною гуми перед стартом Гран-прі. Вирішивши зробити ставку на те, що траса швидко почне підсихати, монегаск прогадав, адже дощ не полишав трек.

У підсумку він і Джордж Расселл стали заручниками ситуації: вони сильно відставали від першої десятки, але при цьому їхати в бокси ставити назад проміжну гуму вже не було особливого сенсу. Потрібно було чекати або на машину безпеки, або на червоні прапори (які вони самі й могли потенційно спричинити через їзду на сліках по мокрій трасі).

У цій гонці було багато моментів, які доводять правдивість твердження про нездатність Леклера їздити в дощ. Поки Ферстаппен, хоч і скаржачись, але наздоганяв суперників, Шарль страждав десь там позаду. А знову поставивши сліки, він раз по раз помилявся, вилітаючи з траси.

Леклер завжди був дуже самокритичним, що він зайвий раз продемонстрував у кваліфікації. І начебто його ставка на підвищений ризик має право на життя (на титул він не претендує). Але чи не здається, що Шарль якось ментально поплив? Тим паче, що він сам визнав, що більше не робить дива у квалі, які раніше були його козирем.

Поки Гаслі тащить, Колапінто готується піти

Яким би лайном не був нинішній болід Альпін, П'єр Гаслі час від часу примудряється затягнути його в очкову зону. Цього разу француз фінішував шостим, принісши французькій команді одразу 8 очок.

Feels good to score points at our home race 💙 pic.twitter.com/s1oub4Ug4n — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 6, 2025

І в той же самий час його напарник знову нічого не зробив. Франко Колапінто ризикує повторити долю Джека Дуена, достроково втративши місце в кокпіті.

Аргентинець знову провалив кваліфікацію, спричинивши своїм вильотом червоні прапори. А його схід на стартових колах Гран-прі Великої Британії залишився непоміченим.

До старту гонки Тото Вольфф підтвердив, що Альпін зв'язався з Мерседесом щодо оренди Валттері Боттаса. І, якщо чесно, зараз це здається найкращим варіантом для французів. Втрачати їм точно нічого, вони й так останні в Кубку конструкторів. А щоб піднятися вище, зусиль одного Гаслі може не вистачити.

Астон Мартін перехоплює ініціативу у Вільямса

Улюблена команда Джеймса Бонда скористалася проблемами прямих конкурентів по Кубку конструкторів (якщо викинути за дужки результат Хюлькенберга).

Поки Рейсін Буллз зійшли у повному складі, Хаас фінішували поза Топ-10, а у Вільямса лише Алекс Албон може похизуватися двома заробленими очками, Ленс Стролл та Фернандо Алонсо дружньо, прийшовши до фінішу один за одним, принесли Астон Мартіну одразу десять балів.

Такий результат лише сильніше закрутив боротьбу п'яти команд за п'яте місце в КК. Вільямс поступово втрачає статус лідера середньої групи, водночас Астон Мартін почав регулярно набирати очки, завдяки зусиллям дворазового чемпіона.

"Феррарі" етапу: новачки все ще не готові до дощових гонок

Шарлю Леклеру не варто переживати, адже не він один страждає через погодні умови.

Як і у випадку з Гран-прі Австралії, перегони у Британії змусили новачків попітніти. І на відміну від Мельбурна, Сільверстоун підкорився лише одному з них.

Олівер Берман став єдиним "вцілілим", доїхавши до фінішу. Він же пережив дощ в Австралії. Але тоді з ним був Антонеллі, який цього разу був змушений зійти з дистанції. Варто зазначити, що не за власним бажанням, у цьому йому допоміг інший новачок в особі Ісака Хаджара, який через погану видимість влетів в італійця.

Габріель Бортолето знову не впорався з керуванням, Ліам Лоусон "вбився" об Естебана Окона, а про схід Колапінто ми вже говорили.

Судячи з тенденції, наступні дощові перегони закінчаться сходом усіх новачків.