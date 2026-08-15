Латвійська автомобільна федерація засудила рішення FIA скасувати обмеження для російських та білоруських пілотів

Латвійська автомобільна федерація (LAF) виступила із критикою щодо рішення FIA скасувати всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях, зазначивши, що цей вердикт ухвалили "тихо", без врахування її думки.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародна автомобільна федерація (FIA) у 2022 році ввела санкції проти Росії та Білорусі. Спортсменам, збірним та офіційним особам цих країн було заборонено брати участь у змаганнях, організованих FIA, під прапорами своїх країн. Спортсмени, які бажали продовжувати виступати, мали підписати декларацію про нейтралітет і виступати під нейтральним прапором або під егідою федерації іншої країни. Сьогодні з засобів масової інформації ми дізналися, що, не порадившись із федераціями країн-учасниць, керівництво FIA скасувало цю заборону, зробивши це тихо, без публічного оголошення чи пояснень. Фактично рішення вже набуло чинності з 3 серпня, проте громадськість була проінформована про це лише через одинадцять днів".

LAF заявила, що не брала участі в ухваленні цього рішення й дізналася про нього постфактум. В організації наголосили, що органи, які підпорядковуються законодавству Латвії, не повинні дотримуватися рішення FIA.

"Латвійська автомобільна федерація не брала участі в ухваленні цього рішення і вважає таку практику, коли рішення ухвалюється таємно, а про нього повідомляють постфактум, неприйнятною для будь-якої міжнародної спортивної організації. Рішення стосується лише змагань міжнародного масштабу, що проводяться FIA, і не є обов'язковим для національних федерацій, які продовжують діяти відповідно до свого національного законодавства".

Латвійський спортивний орган зазначив, що він проти воєнної агресії РФ на території України. Також LAF закликала інші спортивні федерації висловити свою позицію з цього приводу.

"Латвійська автомобільна федерація беззаперечно засуджує російську війну в Україні та вважає, що участь спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях під прапорами та з гімнами своїх країн є категорично неприпустимою та аморальною.

Латвійська автомобільна федерація й надалі діятиме суворо відповідно до законодавства Латвії, положень Кабінету міністрів та Закону про спорт. Ми також закликаємо інші національні спортивні федерації та країни-члени FIA висловити свою позицію з цього питання та поновити санкції проти Росії та Білорусі".

Нагадаємо, що після рішення Всесвітньої ради автоспорту (WMSC) представникам країн-агресорок дозволили повноцінно виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з повним дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.

Напередодні Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. Зокрема, нещодавно Всесвітня федерація танцювального спорту (WDSF) нівелювала всі заборони для представників Росії.