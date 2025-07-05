Колишній стюард виставив свою кандидатуру на вибори президента ФІА

У п'ятницю, 4 липня, відбувся захід під назвою "FIA Forward", під час якої Тім Меєр оголосив про свої плани стати наступним президентом ФІА.

Про це повідомляє Motorsport.

Тім Меєр – колишній стюард ФІА з більш ніж 15-річним стажем, тож він знає більшість процесів Федерації. Він заявив, що нинішній президент Мохаммед Бен Сулаєм має залишити свою посаду. Меєр вірить у власні сили краще впоратися з цими обов'язками.

"Моє рішення балотуватися стало результатом поєднання бажання та необхідності. Протягом останніх шести місяців я мав можливість обміркувати, що потрібно для того, щоб очолити ФІА, і я зрозумів, що автомобільні клуби-члени заслуговують на краще. Три з половиною роки тому Мохаммед Бен Сулаєм давав обіцянки, які були хорошими ідеями – прозорість, управління, він навіть обіцяв, що буде невиконавчим президентом. Він не реалізував ці ідеї. Насправді, все було зовсім навпаки. Є багато причин, чому я вирішив, що це правильний крок, і я можу продовжувати і продовжувати про них розповідати. Ми можемо і повинні бути кращими партнерами з міжнародними чемпіонатами та гонщиками. Я розумію, як треба ставитися до людей з повагою, особливо до тих, хто заслужив її, досягнувши вершини своєї кар'єри", – сказав Меєр.

Потенційно новий президент ФІА розповів, що він збирається зробити на цій посаді, якщо його оберуть.

"Я буду відстоювати інтереси малих клубів, будучи чесним щодо необхідних змін і того, що я хотів би досягти. Лідерство не повинно залежати від особистості, а я маю 34 роки досвіду. Я розумію, що для цього потрібно, і в мене є можливість віддати спорту".

Перебування Сулаєма на посаді президента ФІА було затьмарене суперечками: останнім часом відбулася низка гучних відходів з Федерації, а також розкол з пілотами після оновлення Спортивного кодексу.

Варто зазначити, що Тім Меєр був одним з тих, хто залишив свою посаду у Федерації. У листопаді 2024 року він був звільнений. Меєр стверджував, що звільнення пов'язане з його роллю в оскарженні штрафу, накладеного на організаторів Гран-прі США 2024 року, що призвело до "особистої образи" з боку Сулаєма.

Батько Тіма Меєра, Едвард Меєр, був співзасновником та гонщиком команди Формули-1 Макларен разом із Брюсом Маклареном. Він також одноосібно контролював колектив з Вокінга після смерті Брюса в 1970 році.

Нагадаємо, що певний час головним суперником Мохаммеда Бен Сулаєма у боротьбі за посаду президента ФІА вважався легенда ралі Карлос Сайнс-старший. Але іспанський гонщик вирішив відмовитися від участі у виборах, які відбудуться у грудні цього року.