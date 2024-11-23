Хто був ніким – той став усім: 5 найкращих проривів в історії Формули-1

Як правило, гонщики прагнуть розпочати перегони з першого стартового поля, або ж найближче до нього. Можна дуже довго перераховувати переваги, які отримує володар поула. Однак, з погляду на навички пілота, проїхати лідером на найкращій машині від старту до фінішу, можуть багато учасників чемпіонату.

Справжнім викликом для таланту та умінь стає старт з нижчої позиції. Ефектні прориви завжди входять в історію набагато яскравіше за заїзди, що проходять у "штатному режимі".

3 листопада цього року Макс Ферстаппен на Гран-прі Бразилії здійснив справжнє диво – вигравши дощові перегони, стартувавши 17-м.

Пропонуємо до вашої уваги топ-5 перемог з "хвоста пелетону".

5. Міхаель Шумахер, Гран-Бельгії 1995, 16-а позиція на старті

Кваліфікація на мокрій трасі дуже часто перетворюється на справжню лотерею. Вирішальним стає те, у який саме момент кожен з учасників піде на свою швидку спробу. Кількість води на трасі впливає на час кола набагато більше, ніж чиста швидкість машини та гонщика.

На початку другої кваліфікаційної сесії перед Гран-прі Бельгії 1995 року Міхаель Шумахер потрапив в аварію, через що був змушений лише спостерігати за тим, як суперники покращують часи на трасі, що підсихає. У результаті на старт гонки німцю дісталася лише 16-та позиція.

Міхаель Шумахер проходить Деймона Гілла, Гран-прі Бельгії, 1995 Getty Images

Однак, здаватися було точно на кшталт майбутнього "Червоного Барона". Ще до першої хвилі піт-стопів Шумі впорався з гонщиками "другої ліги". А обігнати Деймона Хілла, Міхаелю допоміг заряд дощу. Німець пішов на ризик і продовжив рух на сликах мокрою трасою, тоді як суперник здійснив відразу дві додаткові зупинки.

А докладніше про те, як Шумахер проклав шлях до однієї з найкращих перемог у своїй кар'єрі, я описував у нещодавній статті про прориви під час дощових перегонів .

4. Макс Ферстаппен, Гран-прі Бразилії 2024, 17-та стартова позиція

На початку сезону здавалося, що 2024 рік стане для Макса Ферстаппена легкою прогулянкою до четвертого титулу. Однак після раптового відходу Едріана Ньюі з команди темп болідів Ред Булл почав стрімко падати. Починаючи з Гран-прі Китаю, перевага почала танути, а в Іспанії МакЛарен вже перехопив ініціативу і став швидше чистою швидкістю.

У Барселоні Макс зміг здобути перемогу завдяки своїм навичкам пілота та помилки суперника на старті. Однак далі для чинного чемпіона почався справжнісінький іспит. Ще кілька перегонів, навіть без можливості здобути перемогу, Ферстаппен робив усе для того, щоб випередити головного суперника у боротьбі за титул – Ландо Норріса.

Після літньої паузи розрив між болідами став ще більшим. Почалося дедалі більше сумнівів, що нідерландцю вистачить відриву для утримання чемпіонства. До того ж стратеги Ред Булл почали нервувати і робити грубі помилки: наприклад, через передчасний піт-стоп у Баку, Макс втратив, як мінімум, зайвих 4 очки. А далі підключилися судді, які спочатку виписали дуже спірний штраф у Мексиці, а потім зробили дві відверті підстави у бразильському спринті та кваліфікації.

Подібний стан речей уже увігнав у депресію фанатів Ферстаппена. Однак сам Макс був іншої думки. Стартувавши з 17-ї позиції, він одразу ж взявся за прорив. Поки інші гонщики їздили "паровозиками" в очікуванні помилок суперника, нідерландець скоїв обгін. А далі, після низки невдач, успіх таки посміхнувся пілоту Ред Булл. Безкоштовна зміна шин відкрила шлях до перемоги, яку наш герой провів на ура.

Гран-прі Бразилії, 2024 Getty Images

Вперше за минулі 11 перегонів Макс нахилився на верхню сходинку подіуму. Блискучий виграш після старту з 17 позиції значно зміцнив його позиції в чемпіонаті. Усього за три години настрій фанатів змінилося протилежним.

3. Кімі Райкконен, Японія 2005, 17-та стартова позиція

На момент Гран-прі Японії 2005 року питання інтриги в чемпіонаті було вже закрито: Фернандо Алонсо оформив достроково свій перший титул. Кінець сезону залишався вже простою формальністю. Але це не завадило гонці стати однією з найбільш незабутніх у кар'єрі Кімі Райкконена.

Читайте також : Фото Стаття Кімі Райкконен – історія найфлегматичнішого чемпіона

У період з 2003 по 2005 рік існував досить суперечливий формат кваліфікації, який мав на увазі лише одну спробу для кожного пілота. Крім того, що подібна система суперечить ідеї суботнього розподілу позицій на старт гонки, вона мала ще й суттєву проблему у вигляді змін умов на трасі. Навіть у суху погоду, за час сесії відчутно змінювалася температура асфальту та розмір прогумованого шару полотна. А на дощ час виїзду кожного окремого учасника набував колосального значення.

Саме так і сталося на Гран-прі Японії: посеред кваліфікації почався дощ. З лідерів сезону лише другий пілот Рено Джанкарло Фізікелло зміг кваліфікуватися третім. А більшість представників топ-групи опинилися в межах шести останніх позицій. Кімі Райкконен був на старті лише 17-м

Як завжди буває в подібних ситуаціях, представники топ-команд почали проходити суперників "другого ешелону". Найуспішніше з цим завданням справлявся Міхаель Шумахер: за одне лише перше коло німець відіграв сім позицій. Коли простір попереду більш-менш розчистився, почав давати знати перевагу шин Michelin і Райкконен наздогнав Шумі на 20-му колі.

Десять кіл Міхаель впевнено тримав оборону від швидшої машини, поки на 30-му колі його колеса Bridgestone не попливли остаточно. Нагадаю, що в сезоні 2005 діяло експериментальне правило, що забороняє зміну покришок у ході гонки.

Отримавши перед собою вільну трасу, Кімі кинувся в погоню за лідером гонки – Джанкарло Фізікелло. За 23 кола до кінця їх поділяло 14 секунд. Частину часу допомогла відіграти відтягнута друга зупинка - фін зробив її всього за 8 кіл до фінішу і повернувся на трасу за 6 секунд позаду.

Фернандо Алонсо та Кімі Ряйкконен на передньому плані, Гран-прі Японії, 2005 Getty Images

За три кола до кінця розпочалася боротьба за перемогу. А на початку останнього – Райкконен випередив свого суперника у першому повороті, вийшов у лідери та довів справу до перемоги.

2. Рубенс Баррікелло, Гран-прі Німеччини 2000, 18-та стартова позиція

У кожного пілота, який хоч раз піднімався на верхню сходинку подіуму, найважливішим моментом усієї його кар'єри стає перша. Коли це відбувається після старту з хвоста стартових ґрат – емоції посилюються подвійно.

Кваліфікація до Гран-прі Німеччини 2000 видалася дощовою. У мокру погоду завжди виникає безліч випадкових факторів. Комусь із пілотів щастить більше, комусь – менше. До того ж, на боліді Баррікелло були ще й проблеми з електронікою. Як наслідок – лише 18 позиція.

Історії проривів часто подаються як легенди про те, як пілот не став здаватися і досяг свого, не дивлячись на перепони. Але не варто забувати, що в кожній з них був і свій елемент везіння, який дав гонщику той шанс, яким він скористався. У випадку Рубенса їх було відразу два: спочатку на трасу вибігла стороння людина, яка таким чином вирішила висловити свій протест проти звільнення із заводу Мерседес, а пізніше почався дощ, який торкнувся траси лише частково: створивши на ній мокрі та сухі сектори.

Рубенс Баррікелло святкує перемогу на Гран-прі Німеччини, 2000 Getty Images

Машина безпеки, викликана демонстрантом, допомогла Рубенсу відіграти час, втрачений, поки він проривався через середняків. А коли почалася незвичайна погода, різна для окремих частин треку, геній стратегії Росс Браун прийняв рішення залишити на трасі єдиного пілота Феррарі, що залишився в гонці. Опинившись попереду суперників, які перевзулися в дощову гуму, Баррікелло зумів залишитися попереду і довів справу до першої перемоги у своїй кар'єрі. Докладніше цю гонку я також описував у вищезгаданій статті

1. Джон Вотсон, Гран-прі США-Захід 1983, 22-га стартова позиція

Зараз до календаря Формули-1 входить одразу 3 гонки у США. Багато глядачів пов'язують це з тим, що корпорація Liberty Media, яка викупила "королевський автоперегонів" у 2017, всіляко популяризує їх у себе на батьківщині. Однак і задовго до зміни власників іноді траплялися сезони декількома американськими етапами. У 1983 році їх було два – Гран-прі США-Захід на трасі Лонг-Біч та Гран-прі Детройта на однойменному автодромі. На першому з них і сталася рекордна історія.

У тому сезоні болід МакЛарена був далеко не найкращим. Забігаючи наперед, скажу, що за підсумками кубка конструкторів команда посіла лише п'яте місце. Навіть за нормальних стартових позицій, думати про перемоги було складно. Вже точно ніхто не мріяв про це, а тим більше про дубль, після того, якою катастрофою стала кваліфікація до Гран-прі США-Захід: 22-е місце у Джона Вотсона і 23-е у Нікі Лауди.

У ті часи залікові бали отримували лише перші шість, тому навіть набрати очки здавалося завданням високої складності. може статися". Мабуть, саме цією цитатою можна описати те, що сталося далі.

Слід зазначити, що на той час надійність болідів залишала бажати кращого. Технічні проблеми у низки суперників помітно спрощували завдання двом пілотам МакЛарена. Зокрема майбутній чемпіон сезону 1983 року Нельсон Піке зійшов з дистанції через проблему з акселератором, а інший претендент – Ален Прост – мав проблеми із запаленням, через що його темп значно впав.

Також судді дозволяли пілотам боротися значно жорсткіше, ніж зараз. І в результаті боротьби, на 25-му колі сталося зіткнення у групі лідерів між Кеке Росбергом на Вільямсі та Патріком Тамбе на Феррарі.

Але ключовим фактором гонки є стара гума. Тоді у Формулі-1 було відразу три постачальники покришок: Michelin, Goodyear та Pirelli. Якщо в кваліфікації, французькі шини проявили себе на нерівній і курній трасі дуже погано, то в гонці вони показали набагато більшу стабільність і живучість, ніж колеса конкуруючих фірм. Саме за рахунок цього, два пілоти МакЛарена почали обминати своїх суперників одного за одним та закінчили гонку на першому та другому місцях.

Джон Вотсон, Гран-прі США-Захід, 1983 Getty Images

Бонус: Льюїс Гамільтон, Гран-прі Сан-Паулу 2021, 20-та стартова позиція у спринті

Формально, цей прорив не входить до рейтингу, тому що в основному заїзді Гран-прі Сан-Паулу 2021 Льюїс Гамільтон стартував 10-м. суботу Таким чином виходила об'єднана дистанція, яка була склеєна із двох частин.

Якщо весь сезон Мерседес та Ред Булл трималися приблизно на рівних. У другій половині сезону на "трьохпроменевих" машинах з'явилася "підсікаюча" підвіска, яка давала перевагу на прямих. Але головні зміни відбулися в Бразилії: на болід Льюїса встановили силову установку з ресурсом лише на три етапи. Такий хід дозволив значно підвищити потужність двигуна, за що фанати прозвали його "ракетним". І у кваліфікації різниця між лідерами чемпіонату склала майже півсекунди.

Однак пізніше на боліді британця було виявлено порушення регламенту: його система DRS відкривалася більше, ніж дозволено. За перевищення допустимої технічної норми його поул-позиція була анульована і стартувати йому довелося з самого хвоста. Але на щастя Льюїса того сезону з'явилися спринтерські вікенди, одним з яких був Гран-прі Сан-Паулу.

За короткий заїзд Гамільтон легко пройшов майже весь "другий ешелон" і прорвався на п'яту позицію. З урахуванням штрафу за заміну двигуна, це означало старт з 10-ї позиції в основній гонці.

Залишок прориву через середню групу пройшов дуже швидко і вже до п'ятого кола британець був на третій позиції. Попереду було лише два пілоти Ред Булл. А незабаром після цього на трасу вийшла машина безпеки, викликана уламками на трасі після контакту між Юкі Цунодою та Ленсом Строллом.

Як і багато разів раніше в сезоні 2021, Льюїс отримував можливість "безплатно" наздогнати суперників. А далі "підвіска, що присідає" і "ракетний двигун" зробили свою справу - спочатку Гамільтон обійшов Переса, а потім і Ферстаппена, дарма що нідерландець відчайдушно захищав свою позицію.