Це були жахливі три тижні: Берман оцінив останні гонки Haas

Пілот Haas Олівер Берман заявив, що хоче залишити позаду складний період після 3 невдалих етапів Формули-1 поспіль. За цей час британець двічі не зміг дістатися фінішу, а на Гран-прі Сан-Паулу посів 17 місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Формули-1⁠.

Складна серія для Бермана розпочалася на Гран-прі США в Остіні. Під час боротьби за позицію він зіткнувся з П'єром Гаслі. Унаслідок контакту болід британця зазнав значних пошкоджень, а сам пілот отримав 10-секундний штраф за спричинення зіткнення. Пошкодження автомобіля не дозволили йому продовжити гонку.

На наступному етапі в Мехіко Берман знову достроково завершив виступ. Після рестарту гонки Ніко Гюлькенберг врізався в його болід ззаду в четвертому повороті. Автомобіль Haas зазнав пошкоджень, через які британець був змушений зійти з дистанції. На той момент він боровся за очки.

На Гран-прі Сан-Паулу Берман мав можливість перервати невдалу серію. Після сильної кваліфікації на мокрій трасі він стартував із 6 місця та втримувався в першій десятці на початку гонки. Однак повільний перший піт-стоп відкинув його з 10 позиції на 18. Після наступних зупинок і зміни погодних умов британець фінішував cімнадцятим.

Коментуючи результати останніх етапів, Берман зізнався, що хоче повернутися додому та перезавантажитися перед продовженням чемпіонату.

"Я просто хочу повернутися додому та перезавантажитися. Це були жахливі три тижні. Ми втратили дві можливості набрати очки, тож нам потрібно рухатися далі й виступати краще", – сказав пілот.

За підсумками 3 останніх етапів Haas здобула 1 очко тоді, як її конкурент у боротьбі за 7 місце Кубку конструкторів Audi набрав 5. Попри це, американська команда зберігає перевагу в 3 очки. До завершення сезону залишаються три Гран-прі.

Наступний етап чемпіонату відбудеться в Лас-Вегасі 20–22 листопада. Напередодні також стало відомо, що Формула-1 проведе заключні етапи сезону в Катарі та Абу-Дабі за запланованим календарем.