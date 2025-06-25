Сайнс-старший вирішив не балотуватися на посаду президента FIA

Легендарний іспанський пілот Карлос Сайнс-старший вирішив не балотуватися на посаду президента Міжнародної федерації автоспорту (FIA).

Про це 2-разовий чемпіон Ралі написав у Instagram.

"Привіт усім, цим повідомленням я публічно підтверджую, що нарешті вирішив не балотуватися на посаду президента FIA на цьогорічних виборах. Останні кілька місяців я наполегливо працював, щоб глибоко зрозуміти ситуацію в FIA, а також вимоги та складнощі, пов'язані з таким важливим проєктом.

Після ретельного обмірковування я дійшов висновку, що нинішні обставини не є ідеальними для висунення моєї кандидатури. Крім того, я усвідомив, що участь у виборах президента значно завадить моїй підготовці до ралі Дакар, а я не хочу послаблювати свою відданість Ford і своїй команді. Ці міркування змусили мене бути реалістом і відмовитися від участі у виборах FIA наразі".

Чинний президент організації Мохаммед Бен Сулаєм залишається єдиним кандидатом на цю посаду. Він очолює FIA з грудня 2021 року. Наступні вибори президента відбудуться під час генеральної асамблеї організації 12 грудня поточного року в Ташкенті (Узбекистан).

Напередодні Генеральна Асамблея проголосувала за поправки, які наближають крайній термін подання заявки для потенційних кандидатів у президенти, збільшують вплив президента на членство в Сенаті ФІА і узгоджують терміни повноважень комітетів з аудиту, етики та номінацій з чотирирічним терміном повноважень президента.

Вони також містять положення про те, що потенційні кандидати в президенти можуть бути виключені з виборів, якщо їхня історія та репутація ставлять під сумнів їхню доброчесність.