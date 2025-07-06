Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Автоспорт Формула 1

З мене паста, – Ферстаппен подякував Антонеллі за перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 11:30
Макс Ферстаппен та Андреа Кімі Антонеллі
Макс Ферстаппен та Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив свою подяку Андреа Кімі Антонеллі за допомогу під час кваліфікації Гран-прі Великої Британії.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 5 липня, Ферстаппен став володарем поулу гонки в Сільверстоуні, випередивши Оскара Піастрі з Макларена на 0,103 секунди.

Після кваліфікації чотириразовий чемпіон світу був вдячний Антонеллі за сліп-стрім, який допоміг йому набрати темп та здобути поул.

"Він трохи допоміг мені на моєму швидкому колі. Кімі дав мені трохи сліп-стріму. За це ми поїмо пасту разом", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що сам Антонеллі завершив кваліфікацію сьомим. Але через штраф за аварію з Ферстаппеном на Гран-прі Австрії 18-річний італієць розпочне британську гонку на десятому місці.

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії відбудеться сьогодні, 6 липня. Заїзд розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер знищив себе за власний виступ у кваліфікації, яку він завершив шостим.

автоспорт Мерседес Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл Андреа Кімі Антонеллі Гран-прі Великої Британії

Макс Ферстаппен

Ферстаппен зрівнявся з Феттелем за кількістю поулів за Ред Булл
Було важко, – Ферстаппен оцінив свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії
Ферстаппен виграв поул Гран-прі Великої Британії
Було б ідеально, – Ферстаппен хоче провести всю кар'єру в Формулі-1 у складі Ред Булл
Хорнер: Ферстаппен чітко дав зрозуміти, що хотів би завершити кар'єру в Ред Булл

Останні новини