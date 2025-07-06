З мене паста, – Ферстаппен подякував Антонеллі за перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив свою подяку Андреа Кімі Антонеллі за допомогу під час кваліфікації Гран-прі Великої Британії.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 5 липня, Ферстаппен став володарем поулу гонки в Сільверстоуні, випередивши Оскара Піастрі з Макларена на 0,103 секунди.

Після кваліфікації чотириразовий чемпіон світу був вдячний Антонеллі за сліп-стрім, який допоміг йому набрати темп та здобути поул.

"Він трохи допоміг мені на моєму швидкому колі. Кімі дав мені трохи сліп-стріму. За це ми поїмо пасту разом", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що сам Антонеллі завершив кваліфікацію сьомим. Але через штраф за аварію з Ферстаппеном на Гран-прі Австрії 18-річний італієць розпочне британську гонку на десятому місці.

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії відбудеться сьогодні, 6 липня. Заїзд розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер знищив себе за власний виступ у кваліфікації, яку він завершив шостим.