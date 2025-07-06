Леклер жорстко розкритикував себе після невдалої кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки провальної кваліфікації Гран-прі Великої Британії.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Темп обох пілотів Скудерії під час практик налаштовував на те, що вони зможуть поборотися за поул. Але в підсумку гонщики італійської команди розпочнуть гонку в Сільверстоуні з третього стартового ряду.

Одразу після завершення своєї фінальної спроби Леклер видав безліч образ на свою ж адресу.

"Бл*ха, бл*ха, бл*ха, бл*ха, нах*й це. Я таке й*бане лайно. Я таке й*бане лайно. Ось, хто я", – сказав Леклер.

Після кваліфікації, спілкуючись із журналістами, Шарль визнав, що не зміг впоратися зі своїм завданням.

"Я не справляюся з роботою. З початку сезону я дуже добре виступав у гонках. Озираючись на перегони, насправді їх було не так багато, в яких я б змінив щось, перебуваючи за кермом боліда. На жаль, коли я озираюся на кваліфікацію, яка колись була моєю сильною стороною, є багато кваліфікацій, куди я хотів би повернутися і щось змінити. Тому що кожного разу, коли я виходжу в третій сегмент, з якихось причин у мене не виходить. У нас були хороші кваліфікації, але не чудові. Знову ж таки, це було моєю сильною стороною, тому я не задоволений рівнем, який я демонструю".

Леклер відмовився пояснити, з якою саме проблемою він зіткнувся у кваліфікації, але вважає, що "проблеми дуже специфічні" для Феррарі.

"Це не проблема балансу, це не проблема зчеплення. Я не хочу вдаватися в деталі, але це просто щось дуже дивне, що нам доводиться боротися в машині. Особливо, коли вони (траси) високошвидкісні, це ще більше ускладнює завдання. Я сподіваюся, що ми зможемо це вирішити. Хороша новина, якщо можна так сказати, полягає в тому, що в гонці ми не матимемо нічого подібного. Напевно, у нас не буде жодних проблем такого роду".

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії проходитиме сьогодні, 6 липня. Старт гонки запланований на 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що переможець кваліфікації Макс Ферстаппен зрівнявся із Себастьяном Феттелем за кількістю виграних поулів за кермом боліда Ред Булл.