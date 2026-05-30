Під час ралі в Іспанії загинув пілот, а його брата госпіталізували у важкому стані

Микола Літвінов — 30 травня 2026, 17:59
На другому етапі ралі Rallye de la Cerámica, яке проходило в іспанській Валенсії, загинув під час аварії Самуель Ортіс, а його брата Жорді госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє Marca.

Аварія сталася в п'ятницю ввечері на автодорозі CV-189 між містами Л'Алькора та Онда в провінції Кастельйон. З невідомих причин автомобіль з 32-м номером зазнав великих ушкоджень, а обидва пілоти були заблоковані всередині машини.

Рятувальні служби швидко приїхали на місце аварії, але змогли врятувати життя лише Жорді Ортісу. Його госпіталізували до Університетської лікарні Кастельйона, де він досі проходить лікування.

Організатори Rallye de la Cerámica повідомили про припинення цьогорічних змагань та висловили слова співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, що напередодні помер дворазовий чемпіон NASCAR Кайл Буш. 

