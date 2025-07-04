Альпін визначились із новим керівним директором

Команда Формули-1 Альпін оголосила про призначення Стіва Нільсена на посади керівного директора.

Про це повідомила пресслужба французів.

Фахівець безпосередньо керуватиме командою в Енстоуні (база команди), починаючи з 1 вересня перед Гран-прі Італії. Втім, загальне керівництво залишатиметься за Флавіо Бріаторе.

BWT Alpine Formula One Team announces Steve Nielsen as Managing Director and other Senior Hires. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2025

Раніше Нільсен посідав аналогічну посаду в команді Рено, а згодом працював у Формулі-1 та FIA.

Зазначається, що фахівець відіграв ключову роль у поверненні гонок після пандемії коронавірусу, яка спричинила серйозні проблеми у світовому спорті.

У цьому сезоні за підсумками 11 етапів Формули-1, Альпін посідають останнє, 10-те місце у заліку Кубку конструкторів, набравши лише 11 очок.

Вже завтра, 5 липня, відбудеться кваліфікація Гран-прі Великої Британії. Старт гонки заплановано на 17:00 за київським часом.

Раніше стала відома доля Франко Колапінто за підсумками Гран-прі Австрії.