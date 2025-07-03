Гендиректор Макларена: Ферстаппен у Мерседес – це трохи лякає мене

Генеральний директор Макларена Зак Браун поділився своїми думками щодо потенційного переходу Макса Ферстаппена в Мерседес.

Слова 53-річного американця наводить Sky Sports.

Вчора, 2 липня, з'явилася інформація про активізацію переговорів "срібних стріл" з 27-річним нідерландцем, який все більш відкритий до переходу.

Браун вважає, що союз Мерседес з чотириразовим чемпіоном світу може бути дуже небезпечним для всіх інших команд Формули-1.

"Це трохи лякає. Я думаю, що Мерседес явно рухається вперед, Ред Булл перебуває явно не в кращому стані, а Макс – неймовірний талант. Тож Макс у Мерседес – це дуже серйозна конкуренція. Я вірю в те, що диму без вогню не буває. Якби всі місця в командах були зайняті, вони б так і говорили. Те, що всі говорять і ніхто нічого не підтверджує, говорить мені про те, що розмови ведуться. Я нещодавно казав, що не здивуюся, якщо побачу Макса в Мерседесі. Без Ферстаппена Ред Булл був би позаду Рейсін Буллз. Вони проробили чудову роботу і мають чудовий болід. Я думаю, що Макс зараз тягне їх на собі", – сказав Браун.

При цьому гендиректор команди з Вокінга запевнив, що він не відмовився б від Ландо Норріса чи Оскара Піастрі заради можливості запросити Макса Ферстаппена.

"Ні, я не можу бути більш задоволеним нашим складом пілотів. Я говорив це з першого дня, що вважаю, що у нас найкращий склад пілотів у Формулі-1. Думаю, сидячи тут зараз, буде важко сперечатися з тим, що статистично це вірно. І через їхні характери, талант, який вони демонструють на трасі та поза нею, я б не проміняв наших двох пілотів на будь-яких інших гонщиків на решітці".

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться дванадцятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме у Великій Британії.

Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував проблеми, з якими австрійська команда зіткнулася у цьому році.