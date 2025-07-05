Було б ідеально, – Ферстаппен хоче провести всю кар'єру в Формулі-1 у складі Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен заявив, що він думає тільки про майбутнє з австрійською командою на тлі чуток про Мерседес.

Слова 27-річного нідерландця наводить Sky Sports.

Після новини про активізацію переговорів між Ферстаппеном та Мерседес майбутнє чотириразового чемпіона світу стало головною темою у Формулі-1.

На старті етапу у Великій Британії Макс сказав, що не думає про виступи за іншу команду.

"Я скажу "ні", тому що якщо я скажу "так", люди знову будуть вигадувати заголовки, а це не те, чого я хочу. Я завжди казав команді, що було б ідеально, і я думаю, що вони думають так само – завершити мою кар'єру у Формулі-1, провівши її в одній команді. Я думаю, що це було б щось дивовижне, і це те, чого ми все ще намагаємося досягти", – сказав Ферстаппен.

Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер посилався на ці слова Макса Ферстаппена, обговорюючи майбутнє свого підопічного.

У той же час пілот Феррарі Льюїс Гамільтон готовий порадити Максу Ферстаппену перейти в Мерседес, де він провів 12 років своєї кар'єри.