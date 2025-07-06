Прокляття розбите: ветеран Формули-1 вперше у кар'єрі фінішував на подіумі

У неділю, 6 липня, відбувся Гран-прі Великої Британії, який завершився перемогою пілота Макларен Ландо Норріса.

Разом із ним на подіумі опинилися його напарник по команді Оскар Піастрі, а також людина, яка запам'ятає цю гонку на все життя.

Вперше за 239 виходів на старт Гран-прі пілот Заубера Ніко Хюлькенберг фінішував у трійці призерів.

P3 - YEESSSSS!!! 🤩



NICO HULKENBERG SCORES HIS FIRST F1 PODIUM IN HIS 239TH RACE 👏👏👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rKHNIdIfZL — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Завдяки цьому 37-річний німець більше не володіє рекордом Формули-1 за кількістю проведених гонок без подіуму. Тепер це досягнення належить його земляку Адріану Сутілю (128 гонок).

Варто зазначити, що Хюлькенберг, заробивши одразу 15 очок за один заїзд, піднявся дев'яте місце особистого заліку пілотів, а Заубер – на шосте в Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що наступна гонка відбудеться тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.