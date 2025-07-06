Гамільтон пояснив помилку, яка завадила йому виграти поул Гран-прі Великої Британії

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розповів, чому де він програв боротьбу за поул Гран-прі Великої Британії.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Вчора, 5 липня, відбулася кваліфікація Гран-прі Великої Британії, яку семиразовий чемпіон світу завершив на п'ятому місці.

Зважаючи на темп, який Скудерія демонструвала протягом усіх трьох практик, вона вважалася одним з фаворитів на поул. Проте сер Льюїс зізнався, що недостатня поворотність на фінальному швидкому колі завадила йому покращити позицію.

"Досить непогана кваліфікація. Загалом, це був пристойний вікенд, і я думаю, що мені було комфортніше з налаштуваннями машини, комфортніше з балансом боліда. Думаю, аж до останнього повороту я був близьким до другого місця, але в 16-му повороті у мене була недостатня поворотність, і в підсумку я втратив десяту з невеликим секунди. Ми прогресуємо. Є ще багато чого, що потрібно зробити, але очевидно, що в останній гонці ми зробили крок вперед. Ми покращуємо наш процес, те, як ми проводимо вихідні. Я точно відчуваю, що ми показуємо кращі результати. Ми повинні продовжувати працювати", – сказав Гамільтон.

Крім того, що команда робить позитивні кроки вперед, Гамільтон також задоволений покращенням відносин зі своїм гоночним інженером Ріккардо Адамі.

"Я дуже задоволений прогресом. Я дуже задоволений напрямком. Ми з моїм інженером стали набагато краще налаштовувати машину. Я був набагато щасливішим у машині. Коло було дуже, дуже гарним, аж до останнього повороту, трохи недостатньої поворотності. Не знаю, чи це через поребрик, чи через те, що мене трохи розвернуло, але потім я просто втратив керування. Думаю, я втратив трохи більше десятої, так що я б точно опинився на першому ряду".

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії проходитиме сьогодні, 6 липня. Старт гонки запланований на 17:00 за київським часом.

Раінше напарник Гамільтона Шарль Леклер розкритикував самого себе за провальну кваліфікацію британського етапу.