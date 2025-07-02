Новий суперсоюз? Ферстаппен відкритий до переходу в Мерседес

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен висловив готовність приєднатися до Мерседес у 2026 році.

Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні Гран-прі Великої Британії, який відбудеться цього тижня 6 липня, активізувалися переговори між "срібними стрілами" та 27-річним нідерландцем.

Спекуляції щодо майбутнього Ферстаппена посилилися після слів Джорджа Расселла про те, що він все ще не отримав контракт від Мерседес, бо команда веде переговори з Максом.

Керівник Мерседес Тото Вольфф підтвердив, що відбувалися "розмови за зачиненими дверима". А зараз джерело повідомляє, що переговори активізувалися, і Ферстаппен хоче звільнитися від нинішнього контракту з Ред Булл, який діє до 2028 року.

При цьому вище керівництво німецької команди сумнівається у необхідності підписання Ферстаппена, враховуючи, що за нового регламенту в 2026 році у них може бути найсильніша машина в пелотоні. У зв'язку із цим підписання найсильнішого гонщика не вважається необхідністю.

Зазначимо, що у контракті Ферстаппена є пункт, який дозволить йому покинути Ред Булл після цього сезону, якщо він не знаходитиметься у першій четвірці особистого заліку на момент початку літньої перерви. Наразі Макс посідає третє місце, випереджаючи на 36 очок Шарля Леклера, який іде п'ятим.

Нагадаємо, що керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловив захоплення технічними характеристиками боліда Макларен.