Автомобільна федерація України засудила та закликала скасувати рішення FIA зняти обмеження для пілотів РФ та Білорусі

Автомобільна федерація України (FAU) випустила заяву, у якій вказує на незгоду з рішенням Всесвітньої ради автоспорту Міжнародної автомобільної федерації (WMSC FIA) скасувати всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Український спортивний орган вважає, що повернення символіки країн-агресорів на міжнародну арену буде способом представників РФ та Білорусі поширювати свою пропаганду, що має відкритий політичний характер. Також це рішення може спровокувати розкол в автоспортивній спільноті.

"FAU вважає, що використання прапорів, гімнів та іншої національної символіки Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях дає державам-агресорам змогу використовувати спорт як інструмент пропаганди та легітимізації своїх дій. Використання національної символіки на міжнародній спортивній арені має не лише спортивний, а й очевидний політичний та суспільний вимір. Її повернення в умовах триваючої війни може створити хибне враження нормалізації відносин і послаблення міжнародної ізоляції держав-агресорів. Крім того, таке рішення створює ризик поглиблення розколу в міжнародній автоспортивній спільноті та може негативно вплинути на участь інших національних федерацій і спортсменів у міжнародних змаганнях".

FAU зробила офіційне звернення до FIA та членів Всесвітньої ради автоспорту із закликом, аби вони переглянули це рішення та скасували його. У заяві наведені тези, на яких українська федерація наголосила у своєму зверненні:

"Збройна агресія Росії проти України триває; Росія та Білорусь продовжують використовувати спорт як інструмент державної пропаганди; Повернення державної символіки країн-агресорів суперечить принципам Чесної гри та створює серйозні етичні й безпекові ризики; Рішення WMSC може мати негативні наслідки для єдності міжнародної автоспортивної спільноти; Міжнародна спортивна політика щодо держав-агресорів не повинна переглядатися без урахування реального стану війни та позиції України".

Також Автомобільна федерація України оголосила, що звернулась до Міністерства молоді та спорту України, аби вони також відреагували на постанову FIA.

Нагадаємо, що після рішення Всесвітньої ради автоспорту (WMSC) представникам країн-агресорок дозволили повноцінно виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з повним дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.

Цю постанову вже розкритикувала Латвійська автомобільна федерація, яка зазначила, що це рішення ухвалювалося "таємно" та без її відома.

Напередодні Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. Зокрема, нещодавно Всесвітня федерація танцювального спорту (WDSF) нівелювала всі заборони для представників Росії.