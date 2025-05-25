Норріс "вбив" надії Феррарі, ідея двох піт-стопів провалилася: підсумки етапу Формули-1 в Монако

Ось і вона – перлина календаря Формули-1, хоч далеко і не в найкращому своєму вигляді. Гран-прі Монако вже давно не викликає яскравих емоцій, але ця гонка, як і раніше, залишається культовою для всіх у світі автоспорту.

На жаль, подій у гонці було мало, сама вона була доволі передбачуваною, але це не означає, що вікенд у Монте-Карло не дав приводів згадати про нього.

Хто куди, а я на Twitch

21 березня в Монте-Карло відбулося одразу дві позагоночні події, однією з яких стала прем'єра фільму "Формула-1", яку зняв режисер Джозеф Косинські. У ролі продюсерів виступили Джеррі Брукгаймер, Бред Пітт, який зіграв одну з головних ролей, і Льюїс Гамільтон – семиразовий чемпіон світу потроху освоюється в новій професії.

На прем'єру прийшли практично всі пілоти, за винятком двох: Макс Ферстаппен і Ленс Стролл знайшли більш цікаві заняття, ніж проведення часу з їхніми колегами.

Причому у випадку з нідерландцем все максимально банально – він просто не захотів туди йти. Ось так просто. Макс вирішив посидіти вдома і постримити на Twitch чергову гонку в симуляторі. І для цієї справи він прикупив собі новеньке рожеве кермо (стежить за стилем). А ще він спеціально завів акаунт, який назвав "FranzHermann69", з відсиланням на свій псевдонім, який був дуже швидко розкритий.

"Пілоти знову програли у футбол"

Понад 30 років існує традиція, яка безперервно переслідує етап у Монте-Карло: перед кожним Гран-прі Монако любителі футболу серед гонщиків беруть участь у благодійному матчі на стадіоні "Луї ІІ".

У цих матчах дуже любив грати Міхаель Шумахер, потім естафету підхопив Себастьян Феттель. У німців з'явилися вірні послідовники в особі Карлоса Сайнса (фанат Реала) і Шарля Леклера. Але, на відміну від свого колишнього напарника, монегаск цю гру пропустив.

А ось іспанець із задоволенням зіграв знову. Під капітанством іншого француза, П'єра Гаслі, команда гонщиків поступилася команді знаменитостей із рахунком 4:6.

Усім штрафи за рахунок стюардів

Цього вікенду у суддів було достатньо роботи. Найбільший негоночний штраф отримав Олівер Берман, якого покарали втратою одразу 10 позицій на старті гонки за обгін Сайнса під час червоних прапорів. Зрозуміло, що не варто ігнорувати питання безпеки, але чи не було це покарання занадто суворим?

A look at why Ollie Bearman was handed a 10-place grid drop ⬇️



Here's the story 👉 https://t.co/P8em9Bqrp9#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/sfx3htk8pB — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

Враховуючи штрафи решти, Оллі все одно стартував останнім. Попри це він примудрився приїхати до фінішу дванадцятим. А враховуючи штраф Джорджа Расселла, Берман піднявся на одинадцяту сходинку, що зробило його одним із головних героїв Гран-прі Монако.

Під час кваліфікації Льюїс Гамільтон заблокував Макса Ферстаппена. І хоча це жодним чином не вплинуло на результати, стюарди були непохитними. Сер Льюїс втратив свою стартову четверту позицію, відправившись на сьоме місце. Це зіграло свою роль у тому, що Гем не зміг підтримати Леклера в боротьбі з Макларенами в гонці.

Взагалі диво, що Гамільтон зміг вийти на кваліфікацію. Під час третьої практики він вирішив скосплеїти Фернандо Алонсо зразка 2010 року. Причому британець розбив болід рівно в тому ж місці, що й іспанець.

Цікаву тактику зі штрафом обрав Джордж Расселл, але про це пізніше. Головним же улюбленцем стюардів став Ленс Стролл.

Спочатку канадець вирішив в останній момент повернути перед Леклером, зламавши тому переднє антикрило. За цей маневр пілот Астон Мартіна отримав +1 позицію на старт гонки.

От тільки Строллу цього було замало. Після виїзду з тунелю в шикані Новель він заблокував П'єра Гаслі, переплутавши того зі все тим же Леклером, про якого попереджав інженер та який вже встиг проїхати повз. Така наполегливість сподобалася стюардам, які дали Ленсу добавки – ще три позиції до тієї однієї, яку Стролл уже втратив. Десь пустив сльозу один Пастор Мальдонадо.

Gasly aborts a flying lap as he encounters Stroll at the Nouvelle Chicane



Stewards will look at this after the session 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ladXcRTVGe — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Фанатам Феррарі знову дали надію

Після семи етапів сезону-2025 Шарль Леклер перетворився на героя відомого мема "Гарольд, який приховує біль". Він з посмішкою на обличчі і з болем в очах говорив, що шансів на якийсь успіх у Монако у Скудерії просто немає.

І спочатку перемога Шарля в першій практиці сприймалася зі словами "Ну і що? Все одно це нічого не означає". Найкращий час Леклера у другій практиці викликав невелике здивування. Але коли монегаск виграв третю практику, за серця фанатів Феррарі стало по-справжньому страшно, адже їм знову дали надію на світле майбутнє (принаймні, на майбутні 28 годин, до кінця Гран-прі)...

Надію підігрівали впевнені виступи Леклера у кваліфікації, де також непогано показував себе Гамільтон. І коли Шарль завершив свою фінальну спробу, здавалося, що ось воно – поул був у руках пілота Феррарі.

Але, це було ненадовго, адже Ландо Норріс вирішив зіпсувати тіффозі свято, відібравши перемогу у кваліфікації, ще й встановивши при цьому рекорд траси.

Командна робота на всі 100%

Найкоманднішою командою під час Гран-прі Монако був Вільямс, який грамотно скористався особливостями вуличного треку та нововведенням у вигляді двох обов'язкових піт-стопів.

Після того, як Алекс Албон зробив обидві зупинки, ситуація була наступна: Албон їхав дев'ятим, його напарник Сайнс (без піт-стопів) їхав десятим, а за ним на хвості перебував дует Мерседесів (теж без піт-стопів).

З огляду на обставини, команда попросила Алекса пропустити Карлоса та притримати німців, щоб напарник зумів наростити відрив та безпечно сходити на свої обов'язкові піт-стопи.

Як же це обурило Расселла, але дії пілотів британського колективу жодним чином не порушували правила. Тож підсумкові дев'яте та десяте місця стали заслуженою винагородою. Варто зазначити, що Сайнс не став вмикати егоїста і повернув Албону дев'яте місце.

Етап, який Мерседес хоче скоріше забути

Раз вже згадали нерви Расселла, то варто також згадати все, що відбувалося зі "срібними стрілами" цими днями.

Катастрофа почалася в першому сегменті кваліфікації, де Андреа Кімі Антонеллі зачепив кут бар'єру, після чого влетів у загородження. Цією аварією він достроково завершив для всіх перший сегмент, з якого він встиг вийти.

Antonelli taps the barriers at the Nouvelle Chicane 💥



Watch all the best action from an enthralling qualifying session 🎥#F1 #MonacoGP — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Проблеми у Мерседес продовжилися на старті другого сегмента. Під час проходження кола у Расселла відмовила силова установка. У підсумку британець зупинився просто в тунелі, що змусило стюардів знову зупинити сесію червоними прапорами.

Це означало лише одне: старт із 14-ї та 15-ї позицій, що в Монако можна вважати вироком для надій поборотися за нагороди.

І наче німецькій команді цього було замало, вона вирішила обрати найдивнішу тактику на Гран-прі. Расселл та Антонеллі максимально відтягували свої піт-стопи, маючи намір за рахунок оверкату відіграти позиції та увірватися хоча б до Топ-10.

У якийсь момент гонки пілоти Мерседес були єдиними, хто не їздив навіть на перший обов'язковий піт-стоп, чого вже казати про другий. Підсумок був передбачуваний: Антонеллі фінішував останнім, а Расселл... Там окрема історія.

Коли хотів перехитрити систему

Дуже довго Расселл не міг пройти Албона, та й варіантів у нього було не те, щоб багато.

Джордж, знаючи, як судді реагують на ті чи інші порушення, вирішив піти на відвертий штраф. Він свідомо зрізав поворот, за рахунок чого пройшов набридливого суперника.

Расселл очікував, що його нагородять штрафом у +5 секунд, які він мав намір відіграти, відірвавшись від пілота Вільямс. Але яким було його здивування, коли йому дали не 5 і навіть не 10 секунд штрафу – йому виписали проїзд по піт-лейну!

Джордж Расселл спробував перехитрити систему, проте, як сказав класик: "...але не вийшло".

Фантомна боротьба і шанси на перемогу

У Шарля Леклера було рівно три реальних шанси на перемогу в Монако: за рахунок кваліфікації, за рахунок більш вдалого старту або за рахунок більш вигідної стратегії.

Цього разу не зіграв жоден із варіантів. Квалі монегаск програв, на старті Норріс хоч і заблокував колеса, але в стіну не влетів і лідерство зумів утримати, а стратегія у всіх, по суті, була одна.

Навіть коли впродовж останніх 15 кіл Леклер дихав у заднє антикрило Норріса, він це робив завдяки Ферстаппену, який усіх стримував – він затягував з останнім обов'язковим піт-стопом, все сподіваючись на машину безпеки чи червоні прапори.

Показовим стало останнє коло, коли Макс поїхав у бокси, а перед Ландо з'явився відкритий простір. За неповне одне коло відставання Леклера від Норріса зросло з 0,3 секунди до 2,3 секунди.

Тож усі ті, хто говорять про боротьбу Макларена і Феррарі в цій гонці, помиляються, її не було. Була лише імітація. Але й без того Скудерія показала натяки на життя.

Чому я невезучий?

Ще минулого тижня під час Гран-прі Емілії-Романьї Фернандо Алонсо назвав себе словом, яке гарно описує його кар'єру – невезучий.

В Імолі через віртуальну машину безпеки та подальший виїзд СК на трасу він не зміг реалізувати тактику раннього піт-стопу. Сьогодні ж його підвела техніка.

На 39-му колі Нандо просто звернув із траси, зупинивши болід у спеціальній "кишені" зі словами: "Я сходжу. Дим".

LAP 39/78



Gutting for Alonso 😖



He's had to retire his Aston Martin with a first points finish of the season in sight#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/a6GRo5HTqG — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

У той момент 43-річний іспанець їхав у заліковій десятці, у нього були найреальніші в цьому сезоні шанси заробити свої перші очки у 2025 році. Але замість очок Фернандо отримав свій ювілейний 80-й схід з дистанції в межах Формули-1. Це практично п'ята частина всіх його гонок у кар'єрі (19,56%).

Може, Алонсо повинен настраждатися зараз, щоб доля його винагородила у 2026 році, коли набуде чинності новий регламент, а Астон Мартін покаже нове творіння Едріана Ньюї?

Відбулася перестановка ліжок у ...

Коли в лютому цього року Комісія Формули-1 ухвалила рішення зобов'язати команди робити два обов'язкових піт-стопи в Монако, вони, напевно, вважали, що цього буде достатньо, щоб змінити Гран-прі на краще.

Що ж, після того, як ми стали свідками цього видовища, можна сказати лише одне: введи ти хоч 10 обов'язкових зупинок, на ситуацію це ніяк не вплине.

Усім прекрасно відома головна проблема сучасної Формули-1, яка особливо помітна на таких трассках, як у Монте-Карло – розміри болідів. За останні 20 років машини збільшилися в кілька разів. На таких величезних болідах просто неможливо обганяти в таких тісних просторах. Замість гонок фанати отримують паровозик ДРС, як одного разу сказав Гамільтон.

Наступного року за нового регламенту машини мають стати меншими. Але того зменшення, яке нам показали, все одно замало, щоб це на щось вплинуло. Будемо сподіватися на майбутнє, і водночас продовжуватимемо спостерігати за "чудовими" Гран-прі Монако, які залишаться в календарі, як мінімум, до 2031 року.

"Феррарі" етапу: кому довіряти, якщо підставляють свої ж?

Поки що взаємодія Льюїса Гамільтона з Феррарі залишає бажати кращого. Чергове підтвердження цього сталося під час кваліфікації.

У другому сегменті Гамільтон не був на швидкому колі. Гоночний інженер британця Рікардо Адамі спочатку сказав, що у трьох секундах за ним їде Ферстаппен, і він на швидкому колі. Гамільтон сповільнився. Потім Адамі сказав, що Ферстаппен теж сповільнився, після чого Льюїс прискорився і вже готувався повністю вийти на гоночну траєкторію.

У цей же момент повз нього промчав Макс, з яким ледь не сталося зіткнення. Як виявилося, Ферстаппен все ж збирався встановити кваліфікаційне коло. Гем зі зрозумілих причин обурився, адже власний гоночний інженер підставив його.

The moment that caused Lewis Hamilton to be handed a three-place grid penalty 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ciUawygAX5 — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Після кваліфікації Льюїс одразу ж підійшов до Макса, щоб вибачитися та пояснити, що сталося насправді. Ферстаппен прийняв вибачення, заявивши, що він не тримає на британця зла. Але стюарди все одно оштрафували Гамільтона, що значною мірою зіграло свою роль у тому, що пілот Феррарі фінішував п'ятим, а не четвертим (чи можливо навіть третім?).