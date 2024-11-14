Формула-1 домовилася з культовим Гран-прі про продовження співпраці до 2031 року

Етап Гран-прі Монако буде включений в календар змагань Формули-1 щонайменше до 2031 року.

Про це повідомила пресслужба Ф-1.

Сторони погодили новий шестирічний контракт. Наступного сезону гонка Гран-прі Монако відбудеться 25 травня, але з 2026 року гонка на трасі, створеній на вулицях Монако, може проходити в перші вихідні червня.

Гран-прі Монако був частиною першого в історії сезону Формули-1 у 1950 році, а з 1955 року регулярно входить до календаря перегонів.

Уродженець Монако пілот Феррарі Шарль Леклер виграв Гран-прі Монако цього сезону.