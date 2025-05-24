Гамільтона оштрафували за інцидент з Ферстаппеном під час кваліфікації Гран-прі Монако
Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон втратить три позиції на старті Гран-прі Монако через блокування Макса Ферстаппена з Ред Булл у кваліфікації.
Про це повідомляє ФІА.
Інцидент трапився під час другого сегменту кваліфікації в Монте-Карло. Гоночний інженер Гамільтона сказав пілоту, що Ферстаппен, який був позаду, сповільнюється та не перебуває на швидкому колі.
Почувши це, Льюїс підняв швидкість та вже готувався вийти на гоночну траєкторію. Проте слова інженера були неправдиві: нідерландець був на швидкому колі і він не сповільнювався. На щастя, обійшлося без контакту, але судді помітили цей епізод.
Одразу після кваліфікації семиразовий чемпіон світу підійшов та вибачився перед чотириразовим чемпіоном. В інтерв'ю Макс запевнив, що не ображається на Льюїса, адже то була не його провина. Але він висловив сподівання, що стюарди все одно покарають гонщика Скудерії, бо цього вимагають правила.
І саме так все й відбулося: стюарди покарали Гамільтона втратою трьох позицій на старті Гран-прі Монако. Таким чином, 40-річний британець розпочне заїзд не четвертим, а сьомим. Він пропустив уперед Ферстаппена (4-й), Ісака Хаджара (5-й) та Фернандо Алонсо (6-й).
Нагадаємо, що Гран-прі Монако проходитиме завтра, 24 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що за інший інцидент, який трапився під час кваліфікації, вже другий штраф за два дні отримав Ленс Стролл. Цього разу судді жорсткіше покарали пілота Астон Мартін.