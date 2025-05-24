Гамільтона оштрафували за інцидент з Ферстаппеном під час кваліфікації Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон втратить три позиції на старті Гран-прі Монако через блокування Макса Ферстаппена з Ред Булл у кваліфікації.

Про це повідомляє ФІА.

Інцидент трапився під час другого сегменту кваліфікації в Монте-Карло. Гоночний інженер Гамільтона сказав пілоту, що Ферстаппен, який був позаду, сповільнюється та не перебуває на швидкому колі.

Почувши це, Льюїс підняв швидкість та вже готувався вийти на гоночну траєкторію. Проте слова інженера були неправдиві: нідерландець був на швидкому колі і він не сповільнювався. На щастя, обійшлося без контакту, але судді помітили цей епізод.

the radios from the hamilton verstappen impeding 😗 pic.twitter.com/3IiOs790nF — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 24, 2025

Одразу після кваліфікації семиразовий чемпіон світу підійшов та вибачився перед чотириразовим чемпіоном. В інтерв'ю Макс запевнив, що не ображається на Льюїса, адже то була не його провина. Але він висловив сподівання, що стюарди все одно покарають гонщика Скудерії, бо цього вимагають правила.

Sir Lewis Hamilton & Max Verstappen after the qualifying session and impeding incident ~ pic.twitter.com/mgayfYYPua — sim (@simsgazette) May 24, 2025

#MonacoGP 🇲🇨 | Max Verstappen on the impediment incident with Lewis Hamilton:



“I saw it immediately that the team told him I was on a slow lap when I was on a fast lap. It’s not Lewis’ fault. I already spoke to him about it. It’s the team’s mistake.” pic.twitter.com/NezMzW9EGl — deni (@fiagirly) May 24, 2025

І саме так все й відбулося: стюарди покарали Гамільтона втратою трьох позицій на старті Гран-прі Монако. Таким чином, 40-річний британець розпочне заїзд не четвертим, а сьомим. Він пропустив уперед Ферстаппена (4-й), Ісака Хаджара (5-й) та Фернандо Алонсо (6-й).

Нагадаємо, що Гран-прі Монако проходитиме завтра, 24 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що за інший інцидент, який трапився під час кваліфікації, вже другий штраф за два дні отримав Ленс Стролл. Цього разу судді жорсткіше покарали пілота Астон Мартін.