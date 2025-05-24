Одного було замало: Стролл отримав ще один штраф на Гран-прі Монако

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл вдруге за два дні отримав покарання у вигляді втрати позицій на старті Гран-прі Монако.

Про це повідомляє ФІА.

Сьогодні, 24 травня, під час першого сегменту кваліфікації 26-річний канадець заблокував пілота Альпін П'єра Гаслі у шикані Новель.

Gasly aborts a flying lap as he encounters Stroll at the Nouvelle Chicane



Stewards will look at this after the session 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ladXcRTVGe — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Француз висловив своє незадоволення діями суперника, назвавши інцидент "шокуючим", в той час, як сам Стролл сказав, що не знав про наближення П'єра.

Враховуючи те, що це вже другий подібний випадок, стюарди "нагородили" Ленса втратою ще трьох позицій на старті гонки. Сумарно за два дні гонщик заробив штрафів на втрати чотирьох місць.

Але Стролл навряд чи сильно сумуватиме через це: у кваліфікації він показав тільки 19-й час, ще й пілот Хаас Олівер Берман отримав штраф +10 позицій. Тож Ленс все одно стартуватиме 19-м.

Нагадаємо, що Гран-прі Монако відбудеться завтра, 25 травня. Заїзд розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер прокоментував свою поразку в кваліфікації рідного етапу.