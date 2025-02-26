ФІА затвердила "покращення" Гран-прі Монако у сухих та дощових умовах

Всесвітня рада автоспорту ФІА схвалила пропозиції щодо обов'язкової стратегії двох піт-стопів, яка буде реалізована на Гран-прі Монако.

Про це йдеться на сайті Формули-1.

Ці зміни будуть застосовуватися як до мокрих, так і до сухих гонок у Князівстві. Відтепер гонщики повинні будуть використовувати щонайменше три комплекти шин під час гонки.

Причому мінімум два з цих комплектів мають бути різними (софт+мідіум або інші комбінації) за умови, що гонка відбувається на сухій трасі.

Тиждень тому Комісія Формули-1 дійшла висновку, що треба знайти спосіб зробити Гран-прі Монако більш видовищним. Для вирішення цієї проблеми був запропонований варіант, який сьогодні був затверджений.

Етап у Монте-Карло проходитиме з 23 по 25 травня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону 2025 року.

Вчора Ред Булл провів презентацію свого нового боліда під назвою RB21, у якому Макс Ферстаппен та Ліам Лоусон иступатимуть в наступному сезоні.