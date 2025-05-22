Це мій особистий час, – Ферстаппен не захотів дивитися фільм "Формула-1" з Бредом Піттом

У пілота Ред Булл Макса Ферстаппена знайшлася відповідь на питання, чому він пропустив прем'єру фільму "Формула-1".

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 21 травня, в Монте-Карло пілоти та керівники команд "королеви автоспорту" ходили на прем'єру стрічки, у якій знімався Бред Пітт та вони самі. Але в цій компанії не було Ферстаппена та Ленса Стролла.

Фанати помітили, що в момент показу фільму чотириразовий чемпіон світу проводив стрім на Twitch. Пізніше він пояснив, чому вирішив не приєднуватися до колег.

"Я заздалегідь повідомив FOM (Formula One Management), що не прийду туди того вечора. Вони знали про це. Я просто хотів провести більше часу вдома. Це не було обов'язковим заходом, до того ж він відбувався в мій вільний особистий час. І я вважаю за краще провести цей особистий час вдома. Тим більше, що у Формулі-1 ти і так багато часу проводиш далеко від дому. Я вважаю, що бажання проводити більше часу вдома в такі дні – це цілком нормально. Тепер, коли сім'я зростає, я, безумовно, вважаю за краще проводити більше часу вдома", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що на початку травня Макс Ферстаппен вперше став батьком. Його дівчина Келлі Піке народила доньку, яку пара назвала Лілі. До того ж, вони виховують ще одну дівчинку Пенелопу, яку Келлі має від колишнього пілота Ред Булл Даниїла Квята.

Завтра, 23 травня, стартує восьмий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме в Монте-Карло. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій цього вікенду.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен побив багаторічний рекорд великого Міхаеля Шумахера за серією перемог в Імолі.