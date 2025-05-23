Стролл через аварію з Леклером втратить позицію на старті Гран-прі Монако

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл був оштрафований за інцидент під час першої практики Гран-прі Монако.

Про це повідомляє сайт ФІА.

У шостому повороті Стролл пропускав болід Мерседес, після чого він повертався на гоночну траєкторію. І хоча гоночний інженер повідомив про наближення Шарля Леклера, 26-річний канадець не почув цього, про що потім і сказав. У підсумку пілот Феррарі зіткнувся із суперником та зламав собі переднє антикрило.

Після того, як стюарди заслухали показання обох учасників аварії, вони вирішили покарати Стролла втратою однієї позиції на старті Гран-прі Монако. Ленс також отримав один бал до своєї суперліцензії (наразі він має три бали з дванадцяти).

Варто зазначити, що ця аварія не завадила Леклеру стати найшвидшим за результатами першого вільного тренування. 27-річний монегаск випередив Макса Ферстаппена (Ред Булл) та Ландо Норріса (Макларен).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду в Монте-Карло.

Раніше напарник Леклера Льюїс Гамільтон схвально висловився щодо виступів Оскара Піастрі, який претендує на титул чемпіона світу.